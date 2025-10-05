Independiente no pasó del empate ante Godoy Cruz y sigue sin ganar en el Clausura

Independiente, que ganaba con un tanto de Santiago Montiel (p), igualó 1-1 en Mendoza ante Godoy Cruz, que anotó a través de Agustín Auzmendi.

Independiente igualó este domingo como visitante ante Godoy Cruz de Mendoza, por 1-1, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte de la provincia cuyana.

Santiago Montiel de penal, a los 23 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el “Rojo”, mientras que Agustín Auzmendi igualó el duelo para el “Tomba”, a los 7’ del complemento.

Además, a los 49 minutos de la segunda parte, Franco Paredes fue expulsado por doble amarilla y dejó a los “Diablos Rojos” con diez futbolistas sobre el terreno de juego.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros continúan sin sumar de a tres en el campeonato local y acumulan doce partidos sin conseguir un triunfo. Además, se encuentran en la decimocuarta posición de la tabla anual con 35 puntos y se alejan cada vez más de puestos de copas internacionales.

Ahora, los de Avellaneda recibirán a Lanús el domingo 12 de octubre desde las 21:15 en el estadio Libertadores de América por la duodécima jornada del Torneo Clausura.

Por su parte, el conjunto mendocino no logró ganar para escaparse del fondo de la tabla donde se ubica en la vigésimo séptima plaza con 26 unidades, a seis del puesto de descenso a la Primera Nacional, lugar que ocupa San Martín de San Juan.

A los 4’ del primer tiempo ocurrió la primera polémica del partido que desató el enojo en el banco de suplentes del elenco mendocino. Agustín Auzmendi y Franco Paredes fueron a disputar una pelota dentro del área del Rojo, y el delantero del “Tomba” se arrojó al suelo al sentir el impacto del defensor central rival. Sin embargo, el árbitro Andrés Gariano no observó infracción y no sancionó penal.

Por otro lado, veinte minutos más tarde el encargado de impartir justicia cobró la pena máxima a favor del conjunto de Avellaneda por una falta de Vicente Poggi sobre Matías Abaldo. Santiago Montiel agarró la pelota y se encargó de ejecutar el remate desde los doce pasos para abrir el marcador del encuentro.

En el arranque del complemento, los comandados por Walter Ribonetto lograron la igualdad tras un gran cabezazo de Agustín Auzmendi luego de un centro desde la derecha por parte de Nicolás Fernández.

En una de las últimas acciones del partido, Franco Paredes sujetó de la camiseta al Agustín Auzmendi y el juez principal le mostró la segunda tarjeta amarilla por lo que el defensor central se fue expulsado y dejó a Independiente con un futbolista menos.

Síntesis de Godoy Cruz – Independiente

Torneo Clausura 2025

Fecha 11 – Zona B

Godoy Cruz 1 – 1 Independiente

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Germán Delfino

Estadio: Feliciano Gambarte (Mendoza)

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Lucas Arce; Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Agustín Auzmendi, Agustín Valverde, Guillermo Fernández; Luca Martínez. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Gol en el primer tiempo: 23m Santiago Montiel (I).

Gol en el segundo tiempo: 07m Agustín Auzmendi (G).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Misael Sosa por Vicente Poggi (G); al inicio Facundo Altamira por Luca Martínez (G); 14m Bastián Yañez por Agustín Valverde (G); 18m Milton Valenzuela por Facundo Zabala (I); 18m Diego Tarzia por Santiago Montiel (I); 25m Maximiliano González por Guillermo Fernández (G); 26m Gabriel Avalos por Ignacio Pussetto (I); 26m Federico Mancuello por Felipe Loyola (I); 31m Federico Rasmussen por Juan Escobar (G); 40m Enzo Taborda por Luciano Cabral (I).

Incidencias en el segundo tiempo: 49m Franco Paredes, expulsado (I).