Gimnasia (M) le ganó a Defensores de Belgrano y jugará la final por el ascenso a Primera

Gimnasia de Mendoza venció a Defensores de Belgrano, en el estadio Víctor Legrotaglie, y es finalista de la Primera Nacional

En un estadio Víctor Legrotaglie lleno Gimnasia y Esgrima le ganó a Defensores de Belgrano, por la fecha 34 y última de la fase regular del Grupo B, avanzando a la final del torneo de la Primera Nacional.

El gol lo hizo Fermín Antonini a los 29' y con el 1 a 0 el Lobo pasó a la final por el ascenso en la que se medirá el próximo sábado 11 a las 16 con Deportivo Madryn, en Buenos Aires, probablemente en cancha de Platense.

El Lobo tomó la iniciativa desde el comienzo buscando el pasaje a la final por el ascenso y el encuentro fue muy intenso.

Mario Galeano generó la primera situación y la más clara, pero la tapó muy bien el experimentado Medina, quien más tarde evitó el gol de Facundo Lencioni.

Enzo González protagonizó la llegada más clara para el Dragón, pero definió mal.

image

En la segunda parte llegaron los cambios y el gol de Antonini que terminó por asegurar la clasificación y darle rienda suelta a la fiesta de los hinchas del Lobo en el Parque General San Martín.

El Lobo finalista de la Primera Nacional

El equipo dirigido por Ariel Broggi se adjudicó la Zona B de la Primera Nacional con 63 puntos en una campaña brillante que arrancó con Ezequiel Medrán quien dirigió al equipo durante 22 encuentros, mientra que el actual DT le dio continuidad al proceso en los últimos 12 cotejos

El estadio Víctor Legrotaglie fue una fiesta con los hinchas del Lobo que disfrutaron una jornada histórica y el Lobo buscará el boleto a Primera División para acompañar a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.

Así quedaron armadas las llaves del Reducido

