Colón en su último compromiso en la Primera Nacional 2025, en el estadio Brigadier López, le ganó a Defensores Unidos de Zárate por 1-0, en el marco de la fecha 34 de la Zona B. Christian Bernardi anotó a los 9' del complemento el único tanto sabalero.
El minuto a minuto de Colón ante el CADU en el Brigadier López
Colón venció 1-0 al CADU, en el estadio Brigadier López, en el marco de la última fecha de la Primera Nacional. Christian Bernardi, el autor del gol.
Por Ovación
5 de octubre 2025 · 15:36hs
Formaciones de Colón y CADU
Colón: 1-Tomás Paredes; 4-Zahir Ibarra, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro, 3-Conrado Ibarra; 8-Kevin Colli, 7-Nicolás Talpone, 5-Zahir Yunis, 11-Ignacio Lago; 10-Christian Bernardi; e 9-Iván Ojeda. DT: Ezequiel Medrán.
CADU: 1-Mauricio Aquino, 4-Tomás Ferreyra, 2-Facundo Laumann, 6Facundo Rassol y 3-Juan Argüello; 8-Benjamín Ortiz, 5-Sebastián Sánchez, 7-Rodrigo Juárez y 10-Martín Giménez; 11-Enzo Trinidad y 9-Diego Aguirre. DT: Santiago Davio.
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Nelson Sosa.