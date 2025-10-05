Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto de Colón ante el CADU en el Brigadier López

Colón venció 1-0 al CADU, en el estadio Brigadier López, en el marco de la última fecha de la Primera Nacional. Christian Bernardi, el autor del gol.

5 de octubre 2025 · 15:36hs
UNO / José Busiemi
UNO / José Busiemi

Colón en su último compromiso en la Primera Nacional 2025, en el estadio Brigadier López, le ganó a Defensores Unidos de Zárate por 1-0, en el marco de la fecha 34 de la Zona B. Christian Bernardi anotó a los 9' del complemento el único tanto sabalero.

Live Blog Post

Arrancó el partido en el Brigadier López entre Colón y el CADU

Colón ya enfrenta al CADU, en su despedida de una temporada para el olvido en la Primera Nacional. Escaso marco de público, lo que grafica la decepcionante actuación deportiva.

Live Blog Post

PT 16' Gran remate de Bernardi que se estrella en el travesaño

Christian Bernardi se hizo cargo de un tiro libre y su exquisita pegada terminó con la pelota rebotando en el travesaño del arco del CADU. Siguen 0-0 Colón y el conjunto de Zárate en el Brigadier López.

Colón Bernardi.jpg

Live Blog Post

PT 20' El arquero Aquino le sacó un gran remate a Yunis

Zahir Yunis sacó un gran remate desde afuera del área, y el arquero Mauricio Aquino con una estupenda intervención mandó la pelota al córner. Siguen 0-0.

Zahuir Yunis (2).jpg
Live Blog Post

Final del primer tiempo en el Brigadier López

Colón, que tuvo las mejores chances de gol y tuvo en Ignacio Lago a su figura, empata sin goles ante el CADU, en el Brigadier López, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional.

Colli Colón CADU.jpg

Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo en el Brigadier López

Colón, que fue más en el primer tiempo y tuvo las mejores chances de gol, está empatando sin goles ante el descendido CADU, en el Brigadier López, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional.

Colón.jpg

Live Blog Post

ST 9' Golazo de Bernardi para Colón, que le gana al CADU

Christian Bernardi le puso el moño a una gran jugada de Ignacio Lago, para que Colón le esté ganando al CADU por 1-0, en el Brigadier López, en su despedida de la Primera Nacional.

Bernardi Colón.jpg

Live Blog Post

Final del partido en el Brigadier López

Colón cerró una caótica temporada con una ajustada victoria por 1-0 ante el descendido CADU, en el Brigadier López, con un golazo de Christian Bernardi.

BERNARDI TALPONE.jpg

Formaciones de Colón y CADU

Colón: 1-Tomás Paredes; 4-Zahir Ibarra, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro, 3-Conrado Ibarra; 8-Kevin Colli, 7-Nicolás Talpone, 5-Zahir Yunis, 11-Ignacio Lago; 10-Christian Bernardi; e 9-Iván Ojeda. DT: Ezequiel Medrán.

CADU: 1-Mauricio Aquino, 4-Tomás Ferreyra, 2-Facundo Laumann, 6Facundo Rassol y 3-Juan Argüello; 8-Benjamín Ortiz, 5-Sebastián Sánchez, 7-Rodrigo Juárez y 10-Martín Giménez; 11-Enzo Trinidad y 9-Diego Aguirre. DT: Santiago Davio.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Nelson Sosa.

