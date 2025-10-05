El minuto a minuto de Colón ante el CADU en el Brigadier López

Colón venció 1-0 al CADU, en el estadio Brigadier López, en el marco de la última fecha de la Primera Nacional. Christian Bernardi, el autor del gol.

Colón en su último compromiso en la Primera Nacional 2025, en el estadio Brigadier López, le ganó a Defensores Unidos de Zárate por 1-0, en el marco de la fecha 34 de la Zona B. Christian Bernardi anotó a los 9' del complemento el único tanto sabalero.