Messi confirmó su adiós a la Selección: "Ya extraño ponerme la celeste y blanca"

Messi escribió en sus redes tras jugar ante Benín y repasó su camino con la Albiceleste, con agradecimientos para quienes lo acompañaron.

Lionel Messi hizo oficial el cierre de su etapa con la Selección argentina a través de una sentida publicación en redes sociales. Un día después de disputar su último encuentro ante Benín, el capitán compartió sus sensaciones, recordó los momentos más importantes de su recorrido y agradeció a familiares, amigos, compañeros, entrenadores e hinchas.

Una decisión que llega después de 21 años

El rosarino utilizó sus redes para poner en palabras lo que significó para él vestir la camiseta argentina durante más de dos décadas. La despedida se produjo luego del amistoso ante Benín, disputado este martes en el estadio Monumental.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, expresó Messi, dejando en claro que la determinación fue meditada pese a la emoción que le genera cerrar este capítulo.

A lo largo de su mensaje, el capitán repasó un camino que estuvo lejos de ser sencillo. Hubo momentos de enorme felicidad, pero también etapas de frustración y fuertes cuestionamientos. Sin embargo, el balance final para Messi es positivo y considera que cada experiencia tuvo un valor especial.

El delantero también reservó palabras para todas las personas que fueron parte de su carrera con la Selección. Su familia y sus amigos, los distintos compañeros que compartieron vestuario con él y los entrenadores que lo dirigieron tuvieron un lugar destacado en su despedida.

También apareció la figura de Diego Maradona. Messi recordó especialmente al ídolo argentino y aseguró que estuvo presente durante el recorrido de la Selección, tanto durante su vida como después de su fallecimiento.

“Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, manifestó el capitán.

La emoción de Messi en el Monumental

Antes de publicar su mensaje en redes, Messi había protagonizado una noche cargada de emociones en el estadio Monumental. Frente al público argentino, confirmó que el partido ante Benín significaba el final de su recorrido con la camiseta nacional.

Durante sus palabras, el capitán dejó una frase que resumió buena parte de lo que significó defender a la Argentina: “Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”.

Visiblemente emocionado, Messi reconoció que resultaba complicado poner en palabras todo lo que estaba viviendo. “Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó.

El futbolista también aprovechó la ocasión para pedirle a los hinchas que continúen acompañando al seleccionado y que no permitan que las críticas injustas opaquen todo lo conseguido.

Su historia con la Albiceleste tuvo prácticamente todos los capítulos posibles. Desde el debut en 2005 y las primeras ilusiones hasta las derrotas que generaron cuestionamientos, pasando por decisiones difíciles y una posterior etapa de consagración.

Con el título de la Copa América 2021, la Finalissima y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022, Messi consiguió darle forma definitiva a una historia que durante años parecía tener una cuenta pendiente.

Ahora, después de 21 años, el capitán decidió cerrar ese ciclo. Lo hizo con emoción, agradecimiento y la certeza de haber dejado una huella imborrable en la historia de la Selección argentina.