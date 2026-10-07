Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Lionel Messi le puso fin a su histórico ciclo en la Selección Argentina, con dos Copas América, una Copa del Mundo, una Finalíssima y récord de goles.

Lionel Messi cerró este martes su extraordinario recorrido con la Selección Argentina después de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca. El rosarino se despidió con 207 partidos, 125 goles, 66 asistencias y seis títulos, cuatro de ellos con la Selección Mayor. Una carrera que dejó marcas imborrables en la historia del fútbol argentino y mundial.

La historia comenzó el 17 de agosto de 2005 , en Budapest, ante Hungría. Messi hizo su estreno con la Selección Mayor ingresando en el segundo tiempo, aunque aquella primera presentación terminó de manera insólita: fue expulsado apenas unos segundos después.

Más de 21 años después, el último capítulo se escribió en el Monumental, frente a Benín, en una noche preparada para despedir al máximo referente del fútbol argentino ante su público.

Entre aquel debut y su despedida quedaron 207 partidos y 125 goles, registros que lo convierten en el futbolista con más presencias y en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina. Sus tantos se repartieron entre amistosos (54), Eliminatorias Sudamericanas (36), Mundiales (21) y Copa América (14).

Además, con 36 goles en Eliminatorias, Messi terminó como el máximo goleador histórico de la clasificación sudamericana.

Seis títulos y una colección de récords

La trayectoria de Messi con la camiseta argentina incluye seis títulos. Los primeros llegaron con las selecciones juveniles y olímpica: el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, torneo en el que fue goleador y elegido mejor jugador, y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Con la Selección Mayor conquistó cuatro trofeos que cambiaron para siempre su historia con Argentina: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El primer gran título absoluto llegó en el Maracaná, ante Brasil. Un año y medio después, Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar como capitán y terminó de completar una historia que durante años había quedado pendiente.

Seis Mundiales, tres finales y un legado mundial

Messi disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En total jugó 34 partidos mundialistas y marcó 21 goles. Llegó a tres finales: fue subcampeón en Brasil 2014 y en 2026, mientras que en Qatar 2022 consiguió el título que tanto había buscado.

También recibió el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial en 2014 y 2022, una distinción que nadie más consiguió en dos ediciones diferentes. En Qatar, además, marcó en todas las instancias desde la fase de grupos hasta la final.

En el Mundial 2026 agregó ocho goles y cuatro asistencias y se convirtió en el argentino de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo, con 39 años.

El dueño de los números en la Copa América

La Copa América también fue escenario de varios de sus récords. Messi disputó 39 partidos en siete ediciones, la mayor cantidad de encuentros jugados por un futbolista en la historia del torneo, y convirtió 14 goles.

El capitán argentino alcanzó cinco finales: 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024. Las dos últimas terminaron con Argentina campeona, primero en Brasil y luego en Estados Unidos.

En las Eliminatorias Sudamericanas, por su parte, disputó 72 partidos y convirtió 36 goles. Comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias en la clasificación de CONMEBOL, pero es el máximo goleador histórico en soledad.

La estadística final resume una carrera excepcional: 207 partidos, 125 goles, 66 asistencias, cuatro títulos con la Selección Mayor y seis conquistas contando todas las categorías.

La historia comenzó en Budapest en 2005 y terminó en el Monumental en 2026. Entre esos dos extremos quedaron los primeros pasos con las selecciones juveniles, los Juegos Olímpicos, seis Mundiales, siete Copas América, los títulos de 2021, 2022 y 2024 y, en el centro de todo, la inolvidable Copa del Mundo de Qatar.

207 partidos. 125 goles. Seis títulos. Una camiseta. Una historia que ya es eterna en la Selección Argentina