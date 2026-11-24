Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y la Conmebol le pagará 25.000.000 de dólares en caso de consagrarse campeón

Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras este sábado y la Conmebol le pagará U$S 25.000.000 en caso de consagrarse campeón, acumulando hasta U$S 33.930.000 por toda su participación en la competencia.

El Pincha lleva ganados hasta el momento unos U$S 15.930.000 solamente por haber llegado a la final. La cuenta surge de los U$S 8.930.000 que ya logró sumar por mérito deportivo y otros U$S 7.000.000 que la Conmebol otorga para el subcampeón, por lo que es un monto seguro, salga como salga el partido.

En el desglose de la millonaria cifra que podría llevarse el club platense, además de la gloria eterna, se contabilizan: U$S 3.000.000 por haber jugado la fase de grupos (U$S 1.000.000 por cada partido de local); U$S 1.250.000 por participar en los octavos de final; U$S 1.700.000 por haber llegado a cuartos y U$S 2.300.000 por jugar la semifinal.

Por otro lado, el conjunto argentino también consiguió dos victorias en la fase de grupos (2 a 1 ante Cusco y 1 a 0 ante Independiente Medellín), sumando U$S 340.000 por cada una en concepto de "mérito deportivo".

Este año, el premio por gritar campeón será 1 millón de dólares más alto que el del año anterior, al tiempo que el monto por mérito deportivo creció en U$S 10.000 por cada partido ganado. Objetivamente, serán premios más altos que los del año anterior.