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Messi puso fin a las teorías sobre la final del Mundial: "No pasó nada raro como se dice"

En su despedida de la Selección Argentina en el Monumental, Lionel Messi habló sobre la final del último Mundial, en la que Argentina cayó ante España, y descartó cualquier situación extraña detrás de aquella derrota.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 09:23hs
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Messi puso fin a las teorías sobre la final del Mundial: No pasó nada raro como se dice

Lionel Messi aprovechó su discurso de despedida de la Selección Argentina para referirse a uno de los episodios que más especulaciones generó después del último Mundial: la derrota ante España en la final.

Frente a un Monumental repleto, el capitán fue contundente y buscó ponerle punto final a las versiones que durante meses circularon alrededor de aquella definición.

“En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro como se dice”, afirmó Messi.

El futbolista explicó que el equipo llegó a esa final condicionado por el esfuerzo realizado en las instancias anteriores, especialmente por el partido ante Inglaterra.

“Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional. La realidad es que llegamos con lo justo”, sostuvo.

De esta manera, Messi atribuyó el resultado a cuestiones estrictamente deportivas y físicas, y negó que hubiera ocurrido alguna situación fuera de lo normal en el camino hacia aquella final.

“Todos dejaron todo por esta camiseta”

El capitán también aprovechó para defender a sus compañeros y a todos los futbolistas que compartieron el ciclo de la Selección durante los últimos años.

“La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros con los que me tocó compartir”, remarcó.

En ese sentido, recordó tanto al grupo que logró los títulos más importantes como a las generaciones anteriores que también estuvieron cerca de conseguirlos.

“No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”, afirmó Messi.

El mensaje también tuvo como destinatario al futuro de la Selección. Para el rosarino, la fortaleza del grupo será fundamental para atravesar los momentos difíciles que seguramente aparecerán después de una etapa tan exitosa.

“Cuando estamos unidos, somos más fuertes”

En el tramo final de su discurso, Messi hizo especial hincapié en la importancia de mantener la unión dentro del plantel.

“Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa”, señaló.

El capitán advirtió además que vendrán momentos complicados y pidió sostener el respaldo hacia el seleccionado.

“Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección. No hay que darles el gusto”, expresó.

Y cerró con una definición que resume una de las claves del ciclo exitoso: “En los momentos duros, los difíciles, es cuando realmente se ve el grupo. Cuando no hay grupos fuertes es muy difícil conseguirlo. Y les digo que nosotros éramos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

Así, en su última gran exposición pública como jugador de la Selección, Messi no solo habló de su despedida: también defendió a sus compañeros, reivindicó el espíritu del grupo y dejó en claro su versión sobre aquella final perdida ante España.

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