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Colón sigue de cerca a varios jugadores y Garate se perfila como titular ante Patronato

Colón se prepara para recibir a Patronato este sábado por la fecha 25 de la Primera Nacional y aguarda por la evolución de varios futbolistas.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 09:26hs
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Colón sigue de cerca a varios jugadores y Garate se perfila como titular ante Patronato

Colón trabaja con la mira puesta en el partido del sábado ante Patronato, por la fecha 25 de la Primera Nacional. El plantel entrena este miércoles por la mañana y el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios jugadores. Alan Bonansea no llegaría y Tomás Garate se perfila nuevamente como centrodelantero.

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Garate continuaría como referencia de ataque

Alan Bonansea no llegaría en condiciones al encuentro frente a Patronato, por lo que Garate tendría nuevamente la responsabilidad de ocupar el puesto de centrodelantero. El atacante ya pudo entrenar a la par de sus compañeros y es una de las buenas noticias para el entrenador.

De esta manera, todo indica que Garate continuaría desde el inicio en el duelo que Colón disputará este sábado en el estadio Brigadier General Estanislao López.

Sarmiento y Beltrán, las otras situaciones a seguir

El cuerpo técnico también está atento a la evolución de Darío Sarmiento, quien arrastra una lesión en el tobillo desde hace un tiempo. Su situación será evaluada durante los próximos entrenamientos para determinar si podrá estar a disposición.

En tanto, Emanuel Beltrán ya estaría disponible para el partido ante Patronato y podría volver a ser tenido en cuenta.

El encuentro se disputará este sábado por la fecha 25 de la Primera Nacional y tendrá a Fabricio Llobet como árbitro. Colón buscará hacerse fuerte como local en un compromiso importante de cara a lo que resta del campeonato.

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