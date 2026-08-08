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Lionel Messi llegaría este sábado a Rosario para despedir a su padre

Lionel Messi arribaría entre las 20 y las 20.30 para reencontrarse con sus familiares y despedir a Jorge, en una ceremonia privada y sin velatorio público.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2026 · 17:58hs
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Lionel Messi llegaría este sábado a Rosario para despedir a su padre

Lionel Messi llegará este sábado por la noche a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió a los 68 años. El capitán argentino arribaría entre las 20 y las 20.30 para reencontrarse con su familia y participar de una despedida íntima, sin velatorio público, en medio del fuerte hermetismo que rodea a sus familiares más cercanos esta noche.

Messi regresa a Rosario en un momento de profundo dolor

El futbolista emprendió el viaje hacia su ciudad natal luego de conocer el fallecimiento de Jorge, quien atravesaba una prolongada enfermedad y permanecía bajo atención médica durante los últimos meses. La noticia generó una inmediata reacción en el mundo del fútbol y múltiples mensajes de acompañamiento para Lionel y toda su familia.

Según la información que trascendió durante este sábado, Messi arribaría a Rosario entre las 20 y las 20.30. Allí se reencontrará con su madre, Celia Cuccittini y sus hermanos.

El regreso del capitán argentino se produce en un contexto de absoluta reserva. La familia decidió mantener en privado los detalles relacionados con la despedida de Jorge y evitar una exposición pública en medio del difícil momento que atraviesa.

Una despedida reservada para la familia

En principio, no habrá un velatorio abierto al público. La intención de los familiares es que el último adiós se desarrolle exclusivamente dentro del círculo íntimo, sin convocatoria pública y lejos de las cámaras. Los detalles sobre el horario y el lugar de la despedida permanecen bajo reserva.

De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento, los restos de Jorge Messi serían inhumados en el cementerio Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez. Sin embargo, la familia todavía no comunicó oficialmente los detalles del procedimiento.

La llegada de Lionel a Rosario estará marcada por el silencio y la intimidad. El futbolista buscará acompañar a sus seres queridos y despedir a su padre, quien fue una figura fundamental durante toda su vida y tuvo un papel decisivo en los primeros pasos de su carrera.

Ahora, Lionel vuelve a la ciudad que lo vio nacer para despedirlo. Será un momento exclusivamente familiar, en el que el capitán argentino estará junto a quienes lo acompañaron durante toda su vida.

Lionel Messi Rosario Jorge Messi
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