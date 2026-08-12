Platense recibe a Coquimbo Unido por un lugar entre los ocho mejores de América en Libertadores 2026

Platense buscará la victoria en Vicente López ante el campeón chileno, en una serie que puede llevarlo por primera vez a los cuartos de final de América.

Platense recibirá este miércoles a Coquimbo Unido de Chile, desde las 19, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez.

Platense busca aprovechar la localía

El equipo dirigido por Martín Palermo, quien debutará como técnico en la Copa Libertadores con Platense, intentará conseguir una victoria que le permita viajar a Chile con ventaja. El Calamar atraviesa una temporada histórica, ya que disputa por primera vez la Copa Libertadores.

Platense terminó segundo en su grupo con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas. Además, aseguró su clasificación con una importante victoria por 2-0 frente a Corinthians en São Paulo.

El conjunto de Vicente López también comenzó una nueva etapa con el regreso de Palermo al banco de suplentes. El entrenador inició su ciclo con un triunfo por 1-0 ante Independiente, en Avellaneda, por el Torneo Clausura.

Coquimbo Unido llega como campeón de Chile

El equipo chileno clasificó a los octavos de final como líder de su grupo, también con 10 unidades, por encima de Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

Coquimbo Unido atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El conjunto dirigido por Hernán Caputto fue campeón de Chile por primera vez en 2025 y posteriormente conquistó la Supercopa.

La revancha se jugará el miércoles 19 de agosto, desde las 19 de Argentina, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Allí se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.