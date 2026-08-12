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Amsafé protesta frente a la Caja de Jubilaciones en rechazo a la reforma previsional y en reclamo de mejoras salariales

El gremio docente concentrará este miércoles a partir de las 11 en la ciudad de Santa Fe. Liderará una campaña de juntada de firmas para exigir la derogación de la ley previsional, la eliminación del aporte solidario a los pasivos y el cobro simultáneo de los aumentos salariales entre activos y jubilados.

12 de agosto 2026 · 09:25hs
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Amsafe protesta frente a la Caja de Jubilaciones en rechazo a la reforma previsional y en reclamo de mejoras salariales

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Amsafe protesta frente a la Caja de Jubilaciones en rechazo a la reforma previsional y en reclamo de mejoras salariales

En el marco del conflicto abierto con el Ejecutivo provincial, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) encabeza este miércoles una jornada provincial de protesta que combinará demandas salariales con el rechazo directo a la reforma del régimen de retiros.

La actividad central tendrá lugar a partir de las 11 con una concentración frente a la sede de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe (ubicada en la capital provincial, en calle Primera Junta 2710), donde referentes y afiliados visibilizarán los reclamos de la docencia pública.

"Exigimos la derogación de la reforma previsional y la restitución de todos los derechos recortados a las y los trabajadores de la educación, además de la eliminación del aporte solidario que hoy afecta a nuestros jubilados", indicaron desde Amsafé en el marco de la jornada de protesta.

LEER MÁS: Amsafé protesta este jueves en la Peatonal y lanza un plan de lucha con actividades durante agosto y septiembre

Petitorio provincial y la disputa previsional

Uno de los ejes operativos de la movilización será el lanzamiento de una campaña provincial de recolección de firmas. A través de un petitorio unificado, la entidad sindical busca presionar institucionalmente por la derogación del marco normativo previsional aprobado por la Legislatura santafesina.

Entre los puntos de mayor discrepancia, el gremio objeta el régimen de aportes de la nueva ley y exige la eliminación del denominado "aporte solidario", un descuento aplicado a los haberes de los pasivos que Amsafe considera una quita indebida sobre derechos adquiridos.

Recomposición salarial y el impacto en el sector pasivo

A la agenda previsional se le suma la paritaria salarial con el Gobierno provincial. Desde Amsafé sostienen que la política salarial implementada por la gestión santafesina ha generado una pérdida del poder adquisitivo del sector.

En esa línea, el sindicato reiteró la exigencia de que todo incremento salarial acordado para los trabajadores en actividad se traslade de manera simultánea e inmediata a los docentes jubilados, evitando los desfasajes temporales que perjudican la economía del sector pasivo.

Amsafé protesta Caja de Jubilaciones petitorio
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