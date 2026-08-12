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Independiente y Atlético Tucumán abren los octavos de final de la Copa Argentina

Independiente y el Decano se enfrentan desde las 19.15 en Rosario por los octavos de final. El ganador enfrentará a Aldosivi o Independiente Rivadavia.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 08:49hs
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Independiente y Atlético Tucumán abren los octavos de final de la Copa Argentina

Independiente y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles desde las 19.15 por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con arbitraje de Facundo Tello y Silvio Trucco estará a cargo del VAR durante el encuentro.

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Cómo llegan Independiente y Atlético Tucumán

Independiente avanzó a los octavos de final después de vencer 2-0 a Unión de Santa Fe, en el mismo estadio donde jugará este miércoles. Maximiliano Gutiérrez y Santiago Montiel marcaron los goles para el equipo de Avellaneda.

El Rojo llega después de una derrota ante Platense por 1-0 en el Torneo Clausura. El resultado generó el rechazo de sus hinchas, que despidieron al equipo con silbidos. Actualmente, Independiente suma seis puntos y ocupa el quinto lugar de la Zona A.

Atlético Tucumán, por su parte, goleó 3-0 a Talleres de Córdoba en los 16avos de final. Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola marcaron los goles del triunfo.

El Decano también llega después de una derrota en el Torneo Clausura. Perdió 2-1 como local frente a Sarmiento de Junín y se encuentra décimo en la Zona B, con cinco puntos.

Todos los detalles y las posibles formaciones

El ganador del encuentro se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del duelo entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Estadio: Marcelo Bielsa, Rosario

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Silvio Trucco

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Julián Fernández, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri; Franco Nicola, Nicolás Laméndola, Ramiro Ruiz. DT: Julio Falcioni.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Independiente Atlético Tucumán Copa Argentina octavos de final
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