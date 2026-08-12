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Unión aguarda por la recuperación de varios futbolistas para recibir a San Lorenzo

Unión se prepara para el partido del sábado a las 14.30 ante San Lorenzo y espera por Lucas Ayala y Lucas Menossi. También analiza cambios en ataque.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 09:13hs
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Unión aguarda por la recuperación de varios futbolistas para recibir a San Lorenzo

Prensa Unión

Unión trabajó este miércoles por la mañana con la mira puesta en el partido del sábado ante San Lorenzo, correspondiente a la quinta fecha. El encuentro comenzará a las 14.30 y el cuerpo técnico aguarda por la recuperación de varios futbolistas antes de definir el equipo titular que buscará sumar una nueva victoria en el torneo.

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Ayala, encaminado para volver

La situación de Lucas Ayala parece avanzar favorablemente y todo indica que podría ser una de las novedades para enfrentar a San Lorenzo. El mediocampista estuvo en el banco de suplentes ante Central Córdoba, pero finalmente no ingresó debido a que no terminó bien las activaciones previas al encuentro.

Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió resguardarlo y evitar riesgos pensando en el compromiso del sábado. Si logra recuperarse por completo, Ayala sería la primera variante del equipo y ocuparía el lugar de Mauro Pittón.

Menossi y las dudas en la formación

Unión también espera por Lucas Menossi, quien volvió a recibir un golpe en una de sus piernas y será seguido de cerca durante los próximos entrenamientos. Su presencia ante San Lorenzo todavía está en duda.

En caso de que Menossi no llegue en condiciones, el entrenador deberá comenzar a analizar modificaciones de posiciones. Una de las posibilidades sería mover a Nacho Malcorra, aunque si el mediocampista se recupera continuará como titular.

Además, existe una incógnita en la ofensiva. El cuerpo técnico evalúa la posibilidad de realizar una variante y que Estigarribia ingrese en lugar de Misael Aguirre. La definición quedará sujeta a los próximos entrenamientos.

Unión San Lorenzo recuperación
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