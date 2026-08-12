Unión aguarda por la recuperación de varios futbolistas para recibir a San Lorenzo

Unión se prepara para el partido del sábado a las 14.30 ante San Lorenzo y espera por Lucas Ayala y Lucas Menossi. También analiza cambios en ataque.

Unión trabajó este miércoles por la mañana con la mira puesta en el partido del sábado ante San Lorenzo, correspondiente a la quinta fecha. El encuentro comenzará a las 14.30 y el cuerpo técnico aguarda por la recuperación de varios futbolistas antes de definir el equipo titular que buscará sumar una nueva victoria en el torneo.

Ayala, encaminado para volver

La situación de Lucas Ayala parece avanzar favorablemente y todo indica que podría ser una de las novedades para enfrentar a San Lorenzo. El mediocampista estuvo en el banco de suplentes ante Central Córdoba, pero finalmente no ingresó debido a que no terminó bien las activaciones previas al encuentro.

Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió resguardarlo y evitar riesgos pensando en el compromiso del sábado. Si logra recuperarse por completo, Ayala sería la primera variante del equipo y ocuparía el lugar de Mauro Pittón.

Menossi y las dudas en la formación

Unión también espera por Lucas Menossi, quien volvió a recibir un golpe en una de sus piernas y será seguido de cerca durante los próximos entrenamientos. Su presencia ante San Lorenzo todavía está en duda.

En caso de que Menossi no llegue en condiciones, el entrenador deberá comenzar a analizar modificaciones de posiciones. Una de las posibilidades sería mover a Nacho Malcorra, aunque si el mediocampista se recupera continuará como titular.

Además, existe una incógnita en la ofensiva. El cuerpo técnico evalúa la posibilidad de realizar una variante y que Estigarribia ingrese en lugar de Misael Aguirre. La definición quedará sujeta a los próximos entrenamientos.