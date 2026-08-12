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Tigre recibe a Montevideo City Torque por los octavos de la Sudamericana 2026

Tigre enfrenta al equipo uruguayo desde las 19 en Victoria, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la ilusión de sacar ventaja

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 08:33hs
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Tigre recibe a Montevideo City Torque por los octavos de la Sudamericana 2026

Tigre recibirá este miércoles a Montevideo City Torque, desde las 19, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio José Dellagiovanna, donde el equipo dirigido por Diego Dabove buscará aprovechar la localía y continuar con su buen momento futbolístico.

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Tigre quiere sacar ventaja en Victoria

El Matador llegó a los octavos de final después de eliminar a Nacional de Montevideo. El conjunto argentino se impuso por 4-2 en el resultado global y ahora tendrá otro desafío ante un equipo uruguayo.

El entrenador Diego Dabove confirmó la formación para el encuentro. Ignacio Russo será el delantero, mientras que el mediocampo estará integrado por Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago y Jabes Saralegui.

La terna arbitral será brasileña. Ramón Abatti estará a cargo del partido, mientras que Rodolpho Toski será el responsable del VAR.

Montevideo City Torque, un rival que llega fortalecido

Montevideo City Torque avanzó a los octavos de final después de terminar primero en el Grupo F. El equipo uruguayo sumó 13 puntos y superó a Gremio, Deportivo Riestra y Palestino durante la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Marcelo Méndez buscará conseguir un buen resultado como visitante para definir la serie en Uruguay. Franco Torgnascioli será el arquero, mientras que Salomón Rodríguez ocupará el puesto de único atacante.

El partido de vuelta se disputará en Montevideo, donde quedará definido cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Tigre Montevideo City Torque Sudamericana
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