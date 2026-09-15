Universidades en la calle: la UNL y la UTN volvieron a la peatonal con clases públicas para reclamar salarios y financiamiento

Docentes, no docentes y estudiantes realizaron clases públicas en la Peatonal San Martín en el marco de una jornada nacional. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, mejoras salariales, actualización de becas y mayores fondos para funcionamiento.

Universidades en la calle. Docentes, no docentes y estudiantes realizan clases públicas en reclamo por financiamiento y salarios.

La comunidad universitaria de Santa Fe trasladó este martes parte de sus actividades académicas a la Peatonal para visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad se desarrolló en inmediaciones de San Martín y Juan de Garay , en el marco de la jornada nacional “La universidad en la calle” .

La propuesta fue articulada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Asociación del Personal de la UNL (APUL), la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL), la Federación Universitaria del Litoral (FUL) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe, junto con sus organizaciones gremiales y centros de estudiantes.

Durante la jornada se realizaron tres clases públicas y conversatorios sobre emergencia hídrica y los efectos del fenómeno de El Niño, salud mental en contextos complejos y problemática educativa y evaluación de los aprendizajes.

La presidenta de la FUL, Julia Sala, explicó que el objetivo fue mostrar en el espacio público parte del trabajo que desarrolla la universidad y, al mismo tiempo, visibilizar la situación de estudiantes y trabajadores.

“Queremos visibilizar todo lo que está pasando en nuestra universidad”, sostuvo.

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Becas y dificultades para sostener los estudios

El reclamo también estuvo centrado en la situación económica de los estudiantes.

Desde la FUL señalaron especialmente la falta de actualización de las Becas Progresar, cuyo monto, según indicaron, permanece en $35.000.

Para los representantes estudiantiles, el valor resulta insuficiente para afrontar los gastos vinculados con el estudio y puede convertirse en un obstáculo para quienes necesitan de esa asistencia para continuar sus carreras.

Sala planteó que la situación económica de los estudiantes debe formar parte de la discusión sobre el financiamiento universitario y las políticas destinadas a garantizar el acceso y la permanencia en las universidades públicas.

Reclamo por los salarios

Los trabajadores nodocentes también reclamaron por la situación salarial.

El secretario general de APUL, Rubén Núñez, pidió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de las medidas judiciales vinculadas con salarios y becas.

El dirigente sostuvo que los trabajadores universitarios acumulan una importante pérdida del poder adquisitivo y reclamó que determinadas sumas que actualmente se perciben como garantía salarial sean incorporadas al salario básico.

El reclamo salarial tendrá una nueva instancia de discusión en la negociación paritaria nacional prevista para el 17 de septiembre.

La UNL reclama fondos para funcionamiento

La vicerrectora de la UNL, Laura Tarabella, destacó la necesidad de mantener la articulación entre autoridades universitarias, gremios y estudiantes para sostener el reclamo.

Tarabella señaló que, además de la discusión vinculada con la Ley de Financiamiento, todavía existen compromisos asumidos por el Gobierno nacional que permanecen pendientes.

Según explicó, se concretó un incremento salarial del 21,3% para docentes y nodocentes y la actualización de las Becas Manuel Belgrano, pero todavía resta avanzar con un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento.

La dirigente también adelantó que representantes del sistema universitario se reunirán con legisladores nacionales en el Congreso para presentar el documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El reclamo también llegará a la Legislatura

La discusión por el financiamiento universitario tendrá además una instancia en Santa Fe.

Tarabella anticipó que las universidades con presencia en la provincia buscarán reunirse con diputados y senadores provinciales para trasladar el reclamo a la Legislatura.

“Junto con otras universidades que tienen asiento en la provincia de Santa Fe llevaremos adelante un encuentro similar con diputados y senadores provinciales”, adelantó.

El objetivo será presentar las demandas del sistema universitario y sumar respaldo al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Preparan una nueva marcha federal

Desde ADUL, su secretario general, Oscar Vallejos, advirtió que el conflicto podría profundizarse durante las próximas semanas si no se alcanza un acuerdo en la negociación salarial.

“Si no se llega a un acuerdo, realizaremos una nueva marcha federal a principios de octubre”, señaló.

Las organizaciones universitarias anticiparon así nuevas acciones para las próximas semanas, mientras esperan avances tanto en la discusión salarial como en el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales.

Esta versión deja afuera los desvíos sobre vulnerabilidad social y el desarrollo institucional y concentra la nota en los cinco datos más fuertes: clases públicas, becas, salarios, fondos de funcionamiento y próxima marcha federal.