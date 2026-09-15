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Nicolás Marcipar: "Aquí en Argentina soy hincha de Unión"

El zaguero español naturalizado Argentino, Nicolás Marcipar, que participará con la Selección en los Juegos Suramericanos, confesó su fanatismo por Unión

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 18:30hs
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Nicolás Marcipar: Aquí en Argentina soy hincha de Unión

@Argentina

Nicolás Marcipar vive una experiencia especial. Su presente transcurre en España, donde integra la Sub 19 de Barcelona, pero sus raíces familiares lo conectan directamente con Santa Fe. Sus padres son santafesinos y esa historia familiar fue la que también le transmitió la pasión. Sobre todo Unión.

“Estoy jugando en la Sub 19 de Barcelona y la verdad que muy contento. Las cosas están yendo muy bien”, contó el defensor, que ahora tendrá la posibilidad de regresar a la tierra de sus padres para representar a la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Hincha de Unión

Si hay algo que demuestra hasta dónde llega ese vínculo con Santa Fe es su elección futbolera. “Aquí en Argentina soy hincha de Unión por mi familia, que me transmitieron eso y en España soy de Barcelona desde muy pequeño”, confesó Marcipar.

Así, el joven zaguero combina dos mundos futbolísticos que forman parte de su identidad: el Barcelona, donde continúa dando sus primeros pasos en una de las canteras más reconocidas del mundo, y Unión, el club que eligió querer por herencia familiar.

Pero hay otro nombre que atraviesa su historia futbolística. Lionel Messi, justamente, representa una referencia inevitable para alguien que se formó en Barcelona y que ahora defiende los colores argentinos. “Messi es el mejor de la historia y siempre fue muy ídolo. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, afirmó.

Ahora Marcipar tendrá la posibilidad de vivir algo diferente: jugar en Argentina, representar a la Selección y hacerlo nada menos que en Santa Fe, una provincia que conoce a través de las raíces de su familia.

Unión Nicolás Marcipar Juegos Suramericanos
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