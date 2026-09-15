Maligno Torres, espectador de lujo en Rafaela: "Necesitábamos una pista así""

El campeón olímpico de BMX Freestyle estuvo en el BMX Park de Rafaela para las finales de los Juegos Suramericanos y destacó la inversión en el escenario

José Maligno Torres cambió por un rato la bicicleta por la tribuna. El campeón olímpico de BMX Freestyle en París 2024 estuvo este martes en Rafaela para disfrutar como espectador de las etapas finales de la disciplina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se encontró con un escenario que conoce bien: una pista pensada para que los mejores riders puedan entrenar y competir al máximo nivel.

Desde uno de los sectores del BMX Park, Torres observó las actuaciones de los deportistas argentinos y sudamericanos y también se detuvo a mirar la respuesta del público. “Primero, orgullosísimo de tener tanta gente apoyando el deporte”, destacó el cordobés, quien valoró especialmente el acompañamiento a los atletas.

“Nos hace sentir muy agradecidos, muy valorados porque, al fin y al cabo, el espectáculo que hacemos y la exigencia que ponemos es para ellos, para que puedan disfrutar, entretenerse y pasarla bien”, señaló.

“Hace rato necesitábamos una inversión de este tipo”

Torres también habló de la pista construida en Rafaela para los Juegos y no dudó en destacar su importancia para el BMX argentino. “La verdad que es una inversión monstruosa. Hace rato en Argentina necesitábamos en nuestro deporte una inversión de este tipo”, afirmó. Según explicó, hasta ahora Córdoba concentraba buena parte de las posibilidades para entrenar en escenarios de estas características, pero Rafaela suma ahora una alternativa más moderna.

El campeón olímpico también puso la mirada en el futuro. La nueva pista será un escenario importante para los entrenamientos y competencias que forman parte del camino hacia Los Ángeles 2028, donde los riders buscarán sumar puntos para la clasificación olímpica. “Vamos a tener que concentrar y venir a seguir entrenando acá en Rafaela, así que eso es muy importante”, anticipó.

Por ahora, le toca mirar

Mientras los competidores definían sus posiciones en los Juegos Suramericanos, Torres disfrutó de una jornada diferente. En lugar de ser uno de los protagonistas dentro del circuito, esta vez le tocó observar desde afuera y compartir el entusiasmo con quienes se acercaron al BMX Park.

El propio Maligno dejó, además, una promesa para el futuro. Ante la posibilidad de volver a verlo competir o realizar una exhibición en Rafaela, respondió con una sonrisa: “Ya vamos a tener la oportunidad de poder representar acá. Vamos a hacer competencia, por supuesto”.

Por ahora, el campeón olímpico se tomó un descanso y disfrutó de ver a otros riders en acción. Pero su presencia en Rafaela también dejó una certeza: para una disciplina que busca seguir creciendo, contar con nuevas pistas y escenarios de nivel internacional puede ser tan importante como ganar una medalla.