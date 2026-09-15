Uno Santa Fe | Ovación | Stand Up Paddle

Juegos Suramericanos: el stand up paddle crece, compite y suma medallas en la Setúbal

Santino Basaldella y Juliette Duhaime fueron oro, mientras que Lucía Clembosky e Ignacio Arias, se quedaron con la plata y el bronce respectivamente

15 de septiembre 2026 · 18:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juegos Suramericanos: el stand up paddle crece, compite y suma medallas en la Setúbal

La participación de Stand Up Paddle tuvo su estreno en la ciudad de Santa Fe, y con mucho éxito, en los Juegos Suramericanos 2026. El escenario permitió reunir a los mejores exponentes de distintos países y puso al deporte frente a una competencia de alto nivel.

Para los representantes de Stand Up Padel (SUP) de Argentina, no fue una jornada más. Además de los respectivos éxitos, fue la posibilidad de competir en un contexto que significó una oportunidad para medir su nivel, compartir la experiencia con otros atletas y mostrar el desarrollo que viene teniendo la disciplina.

• LEER MÁS: Las Leonas consiguieron su segunda victoria en los Juegos Suramericanos

Este martes, de las seis medallas en juego que había, cuatro quedaron para la delegación argentina. En la zona más al este de la Laguna Setúbal, se montó la pista de SUP donde se corrieron, en primera instancia, las carreras de 200 metros sprint.

Juliette Duhaime y Lucía Clembosky (oro y plata); y Santino Basaldella e Ignacio Arias (oro y bronce), afrontaron el desafío continental y regresaron con medallas, pero también con una experiencia que representa un nuevo paso para una disciplina en pleno crecimiento.

Maestra y alumna en Santa Fe

Juliette Duhaime fue, en su momento, la primera en darle una clase de SUP a Lucía Clembosky. Hoy, ganaron medallas juntas para Argentina. “Este logro me llena de felicidad. Trabajo muy duro todos los días para esto así que está muy bueno que se refleje. Además, compartir esta carrera con Lucía, a quien le di su primera clase de SUP, es hermoso, un orgullo enorme”, dijo Duhaime, nacida en Estados Unidos, pero que eligió representar a Argentina (su mamá es argentina y su papá de EE.UU.).

A su turno, Lucía Clembosky comentó. “Estoy feliz de compartir podio con Juliette. Pero más allá del logro, es un deporte que tenemos un gran nivel en Argentina, y este tipo de competencias ayudan para que esto crezca”.

Competir en los Suramericanos

Basaldella destacó la importancia de haber formado parte de una competencia de estas características y puso en valor todo el camino recorrido hasta llegar a los Juegos. “Correr acá en Santa Fe fue muy lindo. Estoy muy contento de poder aportar un granito de arena al equipo argentino”.

“Nuestra responsabilidad es entrenar todos los días. Cuando venimos acá, disfrutamos y también mostramos nuestra disciplina para que siga creciendo”, agregó el ganador del oro suramericano.

A su turno, Ignacio Arias, ganador de la medalla de bronce, expresó: “fue una carrera muy emocionante y exigente. El sprint es corto, pero dentro del agua se vive con una gran intensidad. Es un privilegio tener esta prueba acá, y el aguante de la gente y de nuestras familias se siente y es fundamental” aseguró.

Un deporte que busca seguir creciendo

Más allá de los resultados obtenidos, la presencia del Stand Up Paddle en los Juegos Suramericanos representa una vidriera importante para una disciplina que continúa expandiéndose. La participación en una competencia continental permite sumar experiencia, elevar el nivel deportivo y, al mismo tiempo, acercar el deporte a nuevos públicos.

Las medallas conseguidas por Basaldella, Arias, Duhaime y Clembosky se inscriben así en un contexto de crecimiento y sirven como impulso para lo que viene.

Stand Up Paddle Juegos Suramericanos Laguna Setúbal
Noticias relacionadas
Argentina derrotó a Uruguay por 5 a 0 en su segunda presentación en Santa Fe.

Las Leonas consiguieron su segunda victoria en los Juegos Suramericanos

nicolas marcipar: aqui en argentina soy hincha de union

Nicolás Marcipar: "Aquí en Argentina soy hincha de Unión"

juegos suramericanos: brasil, argentina y venezuela subieron a lo mas alto en natacion

Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina. 

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

Lo último

Liverpool eliminó a Tottenham con un gol y doblete de asistencias de Mac Allister

Liverpool eliminó a Tottenham con un gol y doblete de asistencias de Mac Allister

Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Los Andes de la fecha 30

Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Los Andes de la fecha 30

Unión ya tiene árbitro para recibir a Independiente en la fecha 10

Unión ya tiene árbitro para recibir a Independiente en la fecha 10

Último Momento
Liverpool eliminó a Tottenham con un gol y doblete de asistencias de Mac Allister

Liverpool eliminó a Tottenham con un gol y doblete de asistencias de Mac Allister

Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Los Andes de la fecha 30

Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Los Andes de la fecha 30

Unión ya tiene árbitro para recibir a Independiente en la fecha 10

Unión ya tiene árbitro para recibir a Independiente en la fecha 10

Maligno Torres, espectador de lujo en Rafaela: Necesitábamos una pista así

Maligno Torres, espectador de lujo en Rafaela: "Necesitábamos una pista así""

Universidades en la calle: la UNL y la UTN volvieron a la peatonal con clases públicas para reclamar salarios y financiamiento

Universidades en la calle: la UNL y la UTN volvieron a la peatonal con clases públicas para reclamar salarios y financiamiento

Ovación
Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

Nicolás Marcipar: Aquí en Argentina soy hincha de Unión

Nicolás Marcipar: "Aquí en Argentina soy hincha de Unión"

Unión resiste en la zona de los playoffs tras una fecha que lo hizo retroceder

Unión resiste en la zona de los playoffs tras una fecha que lo hizo retroceder

Colón: los números son similares, pero las sensaciones resultan muy diferentes

Colón: los números son similares, pero las sensaciones resultan muy diferentes

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers