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Messi, sobre sus lágrimas: "Totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles"

El capitán argentino marcó tres goles en el debut mundialista, fue elegido figura del partido y agradeció el apoyo de sus compañeros y de toda la delegación.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 07:41hs
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Messi, sobre sus lágrimas: Totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles

Lionel Messi reveló este martes que atravesó “días difíciles” en la previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, luego de marcar tres goles en el triunfo ante Argelia, en Kansas, y recibir el premio a la figura del encuentro.

El capitán argentino sorprendió después de una noche brillante desde lo futbolístico, al contar que la emoción que mostró tras el partido estuvo vinculada a una situación personal que prefirió no detallar.

“La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados”, expresó Messi, todavía movilizado después de una actuación determinante en el estreno del equipo de Lionel Scaloni.

El rosarino también agradeció el acompañamiento interno que recibió durante esas jornadas previas al debut mundialista: “Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío”, señaló.

El grupo, clave según Leo Messi

En la misma línea, el capitán remarcó que el grupo volvió a ser un sostén fundamental para llegar en condiciones emocionales al primer partido de la Copa del Mundo: “Me dieron muchas fuerzas para que esté bien”, agregó.

Respecto al desarrollo del encuentro, Messi reconoció que Argentina sabía que iba a enfrentarse a un rival exigente, con futbolistas dinámicos y capacidad para lastimar si el campeón del mundo le cedía demasiado espacio.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores, muy dinámicos, intensos”, analizó el capitán, quien valoró especialmente que la Selección se mantuviera ordenada cuando no tuvo el control de la pelota.

Messi admitió que al equipo le costó encontrar fluidez en el primer tiempo, pero destacó que la ventaja inicial le permitió manejar el trámite de otra manera, aunque no siempre desde la posesión larga que caracterizó al ciclo.

“Nos costó un poco el primer tiempo, el segundo cambió. Los primeros partidos de una competición oficial, más de un Mundial, son difíciles”, explicó el delantero, al recordar también la experiencia de Qatar 2022, cuando Argentina empezó con una derrota y terminó campeona.

Por último, el capitán sostuvo que este Mundial ya muestra un nivel de paridad muy alto y advirtió que ninguna selección ofrece facilidades: “Nadie regala nada. Es un Mundial muy competitivo, todas las selecciones son fuertes, tienen su idea de trabajo y todos los partidos van a ser muy igualados”.

Lionel Messi Messi Selección
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