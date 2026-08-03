Uno Santa Fe | Ovación | Selección

La Selección argentina tendría su reencuentro con la gente en septiembre

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni podría jugar entre 3 y 4 amistosos, donde uno de ellos podría ser en Buenos Aires.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 16:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Selección argentina tendría su reencuentro con la gente en septiembre

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, podría tener el reencuentro con la hinchada luego del subcampeonato obtenido frente a España en la pasada Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino tendrían decidido jugar tres encuentros en la ventana de los amistosos internacionales FIFA, la cual se jugaría entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y permite jugar hasta 4 partidos.

La Selección, con un partido en China y el otro en Buenos Aires

Sin confirmación oficial de los rivales y fechas, desde la casa madre del fútbol argentino estarían evaluando jugar dos de esos partidos en China y uno en Buenos Aires para que los seleccionados por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico vuelvan a jugar un partido frente a los hinchas.

Esto se debe a que varios jugadores de la "Scaloneta" no volvieron al país tras la final perdida en Nueva Jersey el pasado 19 de julio; en principio, la ausencia del capitán de la "Albiceleste", Lionel Andrés Messi, y de Rodrigo De Paul, que viajaron directo a Miami.

Otros nombres de los jugadores que no volvieron al país desde la obtención del subcampeonato son: el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández; Julián Álvarez, en medio de la disputa con el Atlético de Madrid para una posible venta que quedó descartada; el delantero del Inter de Milán que no disputó ni un minuto en la final, Lautaro Martínez; los defensores Cristian "Cuti" Romero y Nahuel Molina; los arqueros suplentes del seleccionado, Gerónimo Rulli y Juan Musso; Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

La Selección argentina regresó el lunes 20 de julio al país luego de su participación en el Mundial y vivió un recibimiento cargado de emoción por parte de los hinchas, que se acercaron a Ezeiza para agradecerle al equipo el esfuerzo realizado durante el torneo.

La delegación aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibida por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción “Muchachos”, convertida en un himno para los fanáticos de la Albiceleste.

Aunque no hubo festejos como los de un título, la bienvenida dejó en claro el cariño de los argentinos hacia la Selección. Miles de personas decidieron acercarse para agradecer el compromiso del plantel y acompañarlo en el regreso al país tras una nueva final mundialista.

Selección Argentina Scaloni
Noticias relacionadas
giuliano galoppo fue inhabilitado por la fifa y no podra jugar partidos oficiales

Giuliano Galoppo fue inhabilitado por la FIFA y no podrá jugar partidos oficiales

torneo oficial promocional: union y progreso b sorprendio al tricampeon

Torneo Oficial Promocional: Unión y Progreso B sorprendió al tricampeón

viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con delfino

Viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con Delfino

boca espera por bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

Lo último

Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

Paro docente: Provincia aseguró que las clases se dictaron con normalidad

Paro docente: Provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

Último Momento
Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

Paro docente: Provincia aseguró que las clases se dictaron con normalidad

Paro docente: Provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

Golpe a la reforma previsional: la Corte de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

Golpe a la reforma previsional: la Corte de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

Argentina XV definió su plantel para viajar a Estados Unidos

Argentina XV definió su plantel para viajar a Estados Unidos

Ovación
Medrán se despidió del plantel de Colón: No lo abandoné, me sacaron del cargo

Medrán se despidió del plantel de Colón: "No lo abandoné, me sacaron del cargo"

Viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con Delfino

Viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con Delfino

Con Paolo Goltz como gran novedad, así será el cuerpo técnico de Iván Delfino en Colón

Con Paolo Goltz como gran novedad, así será el cuerpo técnico de Iván Delfino en Colón

El Club Atlético Unión realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

El Club Atlético Unión realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

Argentina XV definió su plantel para viajar a Estados Unidos

Argentina XV definió su plantel para viajar a Estados Unidos

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal