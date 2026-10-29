Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje tras ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo celebró su victoria con una publicación que despertó interpretaciones sobre una posible indirecta al astro argentino.

Cristiano Ronaldo volvió a quedar por encima de Lionel Messi en una votación que reavivó la histórica rivalidad entre ambos. El delantero portugués fue elegido por los aficionados por su versión de 2008 y, tras conocerse el resultado, compartió una frase en redes sociales que generó comentarios por su posible alusión al capitán argentino, aunque no lo mencionó directamente.

“¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es suyo”, escribió el atacante de Al Nassr luego de imponerse en la elección organizada para destacar la mejor temporada de un ganador del prestigioso galardón.

La referencia a los aficionados llamó la atención porque el resultado se definió mediante una votación por internet. Esto alimentó las especulaciones sobre una posible indirecta a Messi, aunque no hubo una mención explícita al rosarino ni una confirmación de que el mensaje estuviera dirigido hacia él.

Así quedó el ranking que enfrentó las mejores temporadas de ambos

El primer puesto fue para Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro que obtuvo en 2008, cuando brillaba en Manchester United y conquistó la Premier League y la Champions League, además del Mundial de Clubes.

Messi ocupó el segundo lugar con su temporada de 2012, marcada por un registro extraordinario de 91 goles en el año calendario y la conquista de la Copa del Rey con Barcelona. El tercer escalón también quedó en manos del portugués, por su premio de 2017.

El top cinco se completó con Messi en el cuarto puesto, por su Balón de Oro de 2023, y Ronaldo nuevamente en el quinto, gracias al reconocimiento de 2016. Así, los dos máximos referentes de una era dominaron los primeros lugares de la clasificación.