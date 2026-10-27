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El Cuti Romero eligió al sucesor de la 10 de Messi en la Selección argentina

El defensor afirmó que la figura tiene condiciones y humildad para portarla.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 18:34hs
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El Cuti Romero eligió al sucesor de la 10 de Messi en la Selección argentina

El defensor Cristian "Cuti" Romero afirmó que Julián Álvarez debe llevar la camiseta número 10 de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi. El defensor central lo destacó por su humildad y condiciones futbolísticas.

En cuanto a su deseo sobre el mítico número que deja Messi, el "Cuti" afirmó: "Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer".

En esa línea, al responder acerca de a quién cree que puede asumir esa responsabilidad: “Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene la suya, seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico, y las condiciones las tiene. Creo que es él”.

En diálogo con “Los Edul”, el hombre del Atlético de Madrid dejó en claro que ya le comentó esas intenciones a su compañero de club. “Se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya”, dijo Romero refiriéndose a la camiseta número 9 que porta el delantero.

El sucesor de Messi con la 10 en la Selección Argentina

El sucesor de Messi en la Selección argentina se conocerá en la próxima fecha FIFA que tendrá lugar desde el 9 hasta el 17 de noviembre, ya que por reglamento Lionel Scaloni no puede dejar el número vacante a pesar de que se trate de dos amistosos.

En ese sentido, dentro de la nómina de convocados, algún futbolista deberá portar el mítico dorsal. Además de Julián Álvarez, postulado por el "Cuti" Romero, asoman como candidatos Nico Paz, Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez (si logra recuperarse de su lesión) y Enzo Fernández.

Cuti Romero Messi Selección Argentina
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