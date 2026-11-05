Cómo funcionarán los servicios municipales el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre

Por el Día del Empleado Municipal y el feriado nacional por la visita del papa León XIV, habrá modificaciones en la atención al público y algunos servicios.

La Municipalidad de Santa Fe informa cómo funcionarán los principales servicios y dependencias municipales durante el viernes 6 de noviembre , con motivo del Día del Empleado Municipal, y el lunes 9, feriado nacional por la visita del papa León XIV a nuestro país. La recolección de residuos y el transporte público funcionarán con esquemas diferenciados.

El Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, y las oficinas de Distrito permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través de la línea gratuita 0800 777 5000.

Recolección de residuos y Eco Puntos

Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio de recolección domiciliaria con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales en toda la ciudad. De acuerdo con el cronograma vigente, el viernes 6 corresponderá sacar los residuos húmedos, mientras que el lunes 9 será el turno de los residuos secos.

Por otra parte, los Eco Puntos, los espacios de Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

Imusa

Las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) no atenderán al público el viernes 6 ni el lunes 9.

Transporte, bicicletas y Seom

El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará el viernes 6 con sus frecuencias habituales, mientras que el lunes 9 circulará con la frecuencia correspondiente a los días sábados.

El sistema de bicicletas públicas Las Bicis estará disponible ambas jornadas, en su horario habitual de 6.30 a 21.

En cuanto al Sistema de Estacionamiento Medido (Seom), no estará operativo el viernes 6 ni el lunes 9. El sábado 7 funcionará normalmente, de 8 a 13.

Así funcionarán los servicios municipales este fin de semana largo gentileza

Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Los servicios fúnebres e inhumaciones se realizarán de 7.15 a 11.30.

Tribunal de Faltas y Corralón Municipal

El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, permanecerá cerrado el viernes 6. El lunes 9 atenderá al público de 8 a 15.

Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante ambas jornadas.

Mercado Norte

El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el viernes 6 de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30. El lunes 9 atenderá de 9 a 13.

Información turística

Los centros de informes turísticos funcionarán con un esquema especial. Las oficinas ubicadas en la Terminal de Ómnibus y en el Shopping La Ribera atenderán de 13 a 18, mientras que las dependencias del Casco Sur y El Vagón permanecerán cerradas.