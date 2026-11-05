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Cómo funcionarán los servicios municipales el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre

Por el Día del Empleado Municipal y el feriado nacional por la visita del papa León XIV, habrá modificaciones en la atención al público y algunos servicios.

5 de noviembre 2026 · 09:40hs
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Cómo funcionarán los servicios municipales el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre

Cómo funcionarán los servicios municipales el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre

La Municipalidad de Santa Fe informa cómo funcionarán los principales servicios y dependencias municipales durante el viernes 6 de noviembre, con motivo del Día del Empleado Municipal, y el lunes 9, feriado nacional por la visita del papa León XIV a nuestro país. La recolección de residuos y el transporte público funcionarán con esquemas diferenciados.

Atención municipal

El Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, y las oficinas de Distrito permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través de la línea gratuita 0800 777 5000.

Recolección de residuos y Eco Puntos

Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio de recolección domiciliaria con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales en toda la ciudad. De acuerdo con el cronograma vigente, el viernes 6 corresponderá sacar los residuos húmedos, mientras que el lunes 9 será el turno de los residuos secos.

Por otra parte, los Eco Puntos, los espacios de Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

Imusa

Las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) no atenderán al público el viernes 6 ni el lunes 9.

Transporte, bicicletas y Seom

  • El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará el viernes 6 con sus frecuencias habituales, mientras que el lunes 9 circulará con la frecuencia correspondiente a los días sábados.
  • El sistema de bicicletas públicas Las Bicis estará disponible ambas jornadas, en su horario habitual de 6.30 a 21.
  • En cuanto al Sistema de Estacionamiento Medido (Seom), no estará operativo el viernes 6 ni el lunes 9. El sábado 7 funcionará normalmente, de 8 a 13.
Así funcionarán los servicios municipales este fin de semana largo

Así funcionarán los servicios municipales este fin de semana largo

Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Los servicios fúnebres e inhumaciones se realizarán de 7.15 a 11.30.

Tribunal de Faltas y Corralón Municipal

El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, permanecerá cerrado el viernes 6. El lunes 9 atenderá al público de 8 a 15.

Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante ambas jornadas.

Mercado Norte

El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el viernes 6 de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30. El lunes 9 atenderá de 9 a 13.

Información turística

Los centros de informes turísticos funcionarán con un esquema especial. Las oficinas ubicadas en la Terminal de Ómnibus y en el Shopping La Ribera atenderán de 13 a 18, mientras que las dependencias del Casco Sur y El Vagón permanecerán cerradas.

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