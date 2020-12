Miguel Ciaurro podría cambiar de modelo en 2021

"Esta es una de las cosas que se habían perdido, es algo que tenemos que respetar, yo digo que era otra de las cosas que teníamos que recuperar. Le hace muy bien a la categoría, es un justo homenaje a todos los campeones, y un reconocimiento a toda la gente que trabaja en la categoría, que es mucha y muy buena" comenzó señalando Miguel Ciaurro tras la ceremonia de premiación llevada a cabo en Puerto Madero.

El piloto santafesino que corre en la clase 2 del Turismo Nacional mencionó que "el 2021 en lo deportivo estamos viendo si seguimos con el Gol Trend o no, porque llegamos a un techo en lo reglamentario y no se puede desarrollar más. Por ahí yo tengo un Etios armado, que podría ser una solución, y bien podría ser el camino para poder competir el año que viene en la categoría, que cada vez es más pareja y con buenos pilotos".

image.png El piloto santafesino aseguró que está avanzada la posibilidad de competir con un Etios la próxima temporada.

En declaraciones a Mundo Sport AM990, el doctor Ciaurro, consideró que "estamos en pleno análisis, no hay mucho tiempo tampoco, pero bueno la posibilidad de pasar al Etios está muy avanzada. A la categoría la veo muy bien, con mucha gente con ganas de trabajar, con muchas propuestas y tratando de que la categoría sea la número 1, y en ese estamos, y para eso hay que seguir trabajando, porque es lo que debemos apuntar".

"Estamos realmente además de venir a premiar a los justos campeones, teníamos pautada una reunión en Buenos Aires, con cuestiones muy importantes de la categoría, que queremos definirlas en post de mejorar y seguir esta línea de camino de transparencia, de prolijidad, y bueno, un tema que no es menor el llamado a elecciones" afirmó el ex piloto del Car Show Santafesino.

También manifestó que "la vida de la categoría desde el punto de vista institucional pasa por la democracia y la participación de todos los actores. Desde los pilotos, de asegurar que pasen todos, de asegurar que se presenten la mayor cantidad de listas posibles, y así como hay un justo campeón y ganador en lo deportivo, también debe haberlo en las listas que se presenten para conducir los destinos del Turismo Nacional. La comisión o el equipo que trabaje sean avalados por todos los pilotos".

image.png Ciaurro señaló que no piensa ser presidente de la categoría, y que solamente colabora con la misma.

Ante la consulta de si tiene intenciones de ser presidente de la categoría, Miguelito Ciaurro, aseguró que "para nada quiero ser presidente de la categoría, solamente estoy colaborando y cumpliendo con lo que me comprometí con el grupo de pilotos. A mí me gusta correr en autos, voy a tratar de hacerlo lo más que pueda, dentro de mis posibilidades, de mi edad, de mi familia, y en todo lo que yo pueda aportar para que esto salga, en la experiencia y en lo jurídico, y en lo que me comprometí con el grupo de pilotos lo voy a hacer".

"Quiero agradecer a todos los empleados de la categoría, a todos los sponsors del Turismo Nacional, a toda la gente que está laburando, a los pilotos, felicitarlos por el cambio y por lo que lograron. Y ojalá que sigamos en este camino de contar con su participación, y en lo personal, a mi esposa, a todo el equipo, y a toda la gente que trabajó, y agradecerles por un año complicado, y que esperemos que para todo el país al año que viene sea mejor" explicó Ciaurro en un reportaje concedido a una radio porteña.