Miles de hinchas de Boca y otros equipos aguardan para despedir a Miguel Ángel Russo

El histórico director técnico de Boca murió este miércoles por la tarde.

9 de octubre 2025 · 10:08hs
Miles de hinchas de Boca y varios de otros equipos se reúnen en el Hall Central de Brandsen 805 para despedir al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer.

Las puertas se abrieron a las 10 de la mañana para que todos los hinchas puedan darle un último adiós a Russo, quien conmocionó a todo el fútbol argentino con su fallecimiento.

Los anuncios de Boca sobre el sepelio

Según aclaró Boca a través de sus redes sociales, aquellos que quieran despedirlo tendrán hasta las 22 para acercarse a Brandsen, mientras que el velorio se extenderá otras dos horas el viernes, entre las 10 y las 12 del mediodía.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, se aclaró en el comunicado.

Russo, quien tenía 69 años, jugó durante toda su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata, mientras que como director técnico se desempeñó desde 1989 hasta su último día.

Boca Russo Bombonera
