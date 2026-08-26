Ezequiel Medrán, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Emelec

Ezequiel Medrán, tras su salida de Colón, tendría todo avanzado para asumir en el conjunto ecuatoriano, luego de la salida de Cristian Nasuti.

Ezequiel Medrán estaría muy cerca de dar un importante salto en su carrera como entrenador. El extécnico de Colón , de 45 años, tendría todo encaminado para convertirse en el nuevo director técnico de Emelec de Ecuador, luego de que el club decidiera finalizar el ciclo de Cristian Nasuti.

Según informó el periodista Stéffano Dueñas, Medrán sería el elegido por la dirigencia del conjunto de Guayaquil y viajaría en las próximas horas para asumir al frente del equipo. De esta manera, el exentrenador de Colón se convertiría en una de las principales novedades del fútbol ecuatoriano.

La designación representa una sorpresa, principalmente porque en las últimas horas el nombre que aparecía con mayores posibilidades era el de Norberto “Beto” Araujo. Sin embargo, las negociaciones habrían avanzado rápidamente a favor del entrenador argentino.

¿Quién es Ezequiel Medrán?

Medrán tiene 45 años y comenzó su carrera como entrenador en 2022. Todavía no dirigió en la Primera División del fútbol argentino, por lo que su posible llegada a Emelec significaría también su primera experiencia al frente de un equipo de la máxima categoría de otro país.

Su recorrido como técnico incluye pasos por Central Norte, Atlético de Rafaela, Gimnasia de Mendoza y Colón. En todos los casos, estuvo al frente de equipos de categorías de ascenso del fútbol argentino.

Su última experiencia fue precisamente en Colón, donde asumió con el objetivo de pelear por el regreso a la Liga Profesional. El equipo santafesino se mantuvo durante buena parte de la temporada en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional.

Los números de Medrán en Colón

Durante su última temporada al frente del Sabalero, Medrán dirigió 30 partidos entre todas las competencias, con un balance de 10 victorias, 11 empates y 9 derrotas.

En esos encuentros, sus equipos marcaron 30 goles y recibieron 25, números que reflejan una campaña con una importante cantidad de partidos igualados.

Ahora, Medrán tendría la posibilidad de afrontar el desafío más importante de su carrera: dar el salto al fútbol internacional y dirigir a uno de los clubes más importantes de Ecuador.

Un desafío inesperado en Ecuador

La llegada de Medrán a Emelec todavía deberá ser oficializada por el club, que aún no había comunicado formalmente la salida de Nasuti. Sin embargo, las negociaciones estarían muy avanzadas y el entrenador argentino se perfila como el elegido para tomar las riendas del conjunto ecuatoriano.

De confirmarse, Emelec será la primera experiencia de Medrán en una Primera División, después de cuatro años de recorrido en el ascenso argentino. Un desafío mayúsculo para un entrenador que ahora buscará aprovechar su oportunidad en el fútbol ecuatoriano.