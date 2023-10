Hace tiempo se empezó a forjar este sueño, el de estar entre los mejores del mundo. Pero la reconquista de ese espacio mantuvo una relación directa no sólo con la ambición, sino también con el compromiso, el esfuerzo y el trabajo. Los Pumas dieron mucho por están donde hoy se los ve, de frente a un escenario que les ofrece la oportunidad de luchar por la gloria, de llegar a donde jamás se pudo.

Atrás quedaron los cuatro capítulos del ciclo eliminatorio, y ahora no hay segundas oportunidades. Lo que sucedió hasta aquí mucho ya no cuenta (al menos en términos estrictamente numéricos; tal vez gravite desde lo sensorial), porque a partir de este momento del certamen, una caída implicará dar un paso al costado. Es una prueba exigente, ante un rival que terminó en lo más alto de la Zona C (dejó en el camino a Fiji, Portugal, Australia y Georgia), y para afrontar el desafío ante los Dragones Rojos, el head coach Michael Cheika hará dos modificaciones en la alineación del seleccionado argentino, en referencia a los que actuaron desde el inicio del test con Japón.

Uno de los cambios es consecuencia de la baja de Pablo Matera que, por un desgarro en el isquiotibial derecho quedó al margen del torneo. Entonces, como octavo se desempeñará el santiagueño Facundo Isa (Juan Martín González se reubicará como ala), mientras que como Nº 9 actuará Tomás Cubelli (sustituirá al mendocino Gonzalo Bertranou). Y entre los reservas, la única novedad es la inclusión del tercera línea Rodrigo Bruni.

rugby los pumas cubelli medio scrum vs gales 2.jpg El santiagueño Facundo Isa será el octavo ante los Dragones, por lo que Juan González jugará en la posición de ala.

En lo que va de la temporada 2023, el equipo nacional disputó un total de nueve test-matches, y para Facundo Isa esta será su quinta participación, ya que tuvo dos como titular (con España y Chile) y otras tantas como reserva (entró en los cotejos ante Sudáfrica en Johannesburgo y en Vélez). Y para Tomás Cubelli será su cuarta presencia en el año, ya que jugó como titular ante España y Chile, e ingresó frente a Samoa.

Otras de las referencias en esta designación, es que Guido Petti cumplirá 80 caps con la camiseta de Los Pumas, y se consolida en el puesto Nº 14 del ranking histórico de actuaciones en el seleccionado (superó el registro de Pedro Sporleder, con 78 caps). El segunda línea formado en el SIC debutó en 2014 frente a Italia en Génova, y el de Marsella será su sexto test frente a los galeses en su carrera.

Para el líder del plantel, Julián Montoya, esta función mundialista también será significativa desde lo estadístico, pues será su partido Nº 30 como capitán del conjunto nacional, quedando a solo uno de la marca de Agustín Pichot (31 test como capitán). Montoya debutó como capitán el 3 de julio de 2021 ante Rumania, en Bucarest (triunfo por 24-17).

El sudafricano Jaco Peyper fue designado como árbitro para el test-match entre Los Pumas y Gales, tercer choque entre ambas naciones en una Copa del Mundo (las anteriores experiencias fueron en 1991 y 1999, ambas con festejos de los europeos), y la alineación del seleccionado argentino será la siguiente: Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. Los suplentes serán Agustín Crevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.