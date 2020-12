Su círculo familiar mantuvieron un gran hermetismo en torno a su salud. Fueron los únicos que tenían acceso y los que compartieron las 24 horas junto a él, que estaba con ganas de recuperarse lo más rápido posible para recibir el alta. Pero eso no sucedió porque siempre existieron riesgos para su salud.

Alejandro Sabella.jpg Alejandro Sabella sufrió una descompensación cardíaca y murió este martes a los 66 años.

Cabe destacar que Pachorra estaba internado por un problema que nada tenía que ver con la enfermedad contra la cual luchó hace unos años y que pudo vencer, al punto de volver a imaginarlo otra vez dirigiendo una Selección o un equipo de fútbol. Según informaron allegados a su familia, Alejandro Sabella venía con molestias en los últimos días, había sufrido inflamación en sus piernas por acumulación de líquido y también lo afectó la noticia del fallecimiento de Diego Maradona.

Venía mejorando y dando enormes pasos para su recuperación. En los últimos días se le había retirado parte de la medicación y eso hizo que se despertara después de una semana en coma, informó el sitio El Día de La Plata. Cabe señalar que desde el Instituto Cardiovascular no hubo parte médico.

Sufría insuficiencia cardíaca, que puede producirse cuando el corazón no bombea (sístole) o no se llena (diástole) correctamente. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, fatiga, ritmo cardíaco acelerado o hinchazón en las piernas. Esto último le sucedió a Sabella, que no dudó en acudir al centro de salud donde fue tratado por especialistas, aunque pese a los esfuerzos no pudieron salvarle la vida debido a que su estado se agravó por una descompensación cardíaca.