Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

A los 22 años de edad falleció el jugador de Colón de San Justo, Lautaro Fagioli, quien se encontraba internado desde los primeros días del mes de junio tras sufrir un ACV isquémico.

Hondo pesar por el fallecimiento del jugador de Colón de San Justo, Lautaro Fagioli, quien murió en la jornada de este viernes a los 22 años de edad, el cual se encontraba internado en la ciudad de Santa Fe tras haber sufrido un ACV isquémico.

El talentoso jugador había disputado un partido por Copa Santa Fe frente a Central San Carlos y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Cullen de Santa Fe luego de presentar algunas complicaciones de consideración.

En aquella jornada donde se desencadenó todo, el jugador se descompensó el lunes 1° de junio, en el partido del domingo 31 de mayo no había mostrado ningún tipo de descompensación; todo lo contrario, festejó el paso de ronda y se mostró feliz por el logro, igual que todo el plantel y el cuerpo técnico.

Un dirigente de la entidad sanjustina manifestó que "estamos totalmente devastados ante la pérdida de un gran compañero, un hermano, un amigo, un guerrero. De una persona que amamos y que vamos a amar por siempre. En este momento queremos acompañar y abrazar a Vani, Hernán, Sol, Alfo, Tomi y a toda la familia Fagioli-Baroni. Todo San Justo está con ustedes".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colon de San Justo (@colondesanjusto)

El diagnóstico fue contundente cuando señalaron que había sufrido una disección de la arteria vertebral. Es el desgarro de una de las capas internas de una de las dos arterias que suministran sangre al cerebro a través del cuello. La noticia provocó en su momento una inmediata reacción solidaria en la comunidad futbolística. Clubes, entrenadores, jugadores y simpatizantes enviaron mensajes de aliento y respaldo a Fagioli y toda su familia.

Hondo pesar por el fallecimiento de Lauti Fagioli

Tal como indicó el periodista Cacho Muntaner, todo San Justo está de duelo. Falleció Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo. Ello causó un hondo pesar en toda la familia tricolor y en el ambiente liguista. El Club Colón de San Justo publicó un comunicado en el que expresó que "Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en ésta, nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar, un lugar en donde disfrutaste mucho de eso que tanto te gustaba hacer, jugar a la pelota". Agrega la gacetilla que "Lautaro, no tenemos palabras. La familia Colonista, te quiere y te guardará por siempre en su memoria".

El joven jugador de 22 años falleció este viernes en el hospital José María Cullen donde permanecía internado desde principios de junio.

La prestigiosa entidad del Portón del Norte santafesino agregó en otra gacetilla de prensa que "el Club Colón de San Justo lamenta profundamente el fallecimiento de Lautaro Fagioli, jugador de primera división de fútbol de nuestra institución, y acompaña en el dolor a toda su familia y amigos. Se informa también, que el día sábado, el club permanecerá cerrado en honor a su memoria".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga Santafesina de Fútbol (@ligasantafesina)

El clásico del Conquistador es el Club San Justino quien también acompañó con un comunicado este momento de dolor: "Con profundo dolor despedimos a Lautaro Fagioli, quien se formó en el Club y cosechó amistades dentro y fuera del fútbol a lo largo de los años. Abrazamos y acompañamos a sus padres Hernán y Vanina, su pequeña hermana, su mujer Sol y a su hija, también a todos sus amigos en este difícil momento. Lauta pudo darse el gusto de ser Campeón en inferiores, con su categoría 2004, y en un recordado Apertura 2024 de Liga Santafesina con la primera división. Lo recordaremos siempre con la picardía y contagiosa alegría que transmitía en el día a día".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Sanjustino Oficial (@clubsanjustino)

La Liga Santafesina emitió un comunicado en el que expresa que "En este día que venía cargado de tristeza la Liga Santafesina envía sus condolencias y los deseos de fuerzas y ánimos a la familia de Lautaro Fagioli, jugador de nuestro fútbol que hoy nos deja físicamente. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus amistades y a la comunidad del club Colón de San Justo".