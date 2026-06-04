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Murió José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo

El máximo artillero en la historia del “Ciclón” tenía 91 años.

4 de junio 2026 · 10:50hs
Murió José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo

El fútbol argentino está de luto luego de que se conociera que murió José Sanfilippo, histórico artillero y máximo goleador en la historia de San Lorenzo.

Sanfilippo, quien también protagonizó varias polémicas como comentarista televisivo e incluso incursionó en la política, tenía 91 años.

Apodado "El Nene", Sanfilippo hizo las categorías inferiores en San Lorenzo y debutó en dicho club el 15 de noviembre de 1953 con solo 18 años en un partido contra Newell´s Old Boys de Rosario. Solo una semana después comenzó a demostrar su facilidad como delantero al anotarle un doblete a Banfield.

Sus grandes actuaciones en el "Ciclón" le permitieron disputar la Copa América 1957 (por entonces llamado Campeonato Sudamericana) con la Selección argentina, donde será suplente de Omar Sívori y se quedarían con el título.

Con la "Albiceleste" también disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, aunque ambas participaciones fueron muy flojas y se volvieron en la primera fase. Además, cosechó un subcampeonato en la Copa América 1959.

Más sobre la carrera de José Sanfilippo

Sanfilippo jugó hasta 1962 en San Lorenzo, ya que en 1963 fue comprado por Boca y ese mismo año llegó a la final de la Copa Libertadores, donde cayó frente al Santos de Pelé.

Después de anotar 14 goles en 28 partidos con Boca, se fue al fútbol uruguayo para jugar en Nacional de Uruguay, mientras que sus siguientes clubes serían Banfield, Bangu y Bahía de Brasil.

Finalmente, en 1972 volvería a San Lorenzo para terminar. Durante sus dos periodos en el equipo de Boedo, Sanfilippo disputó un total de 205 goles en 263 partidos, con un impresionante promedio de 0,79 anotaciones por encuentro. También fue clave para ganar el Torneo de Primera División de 1959, el Metropolitano de 1972 y el Nacional de ese mismo año.

Tras un breve retiro, Sanfilippo volvería al fútbol para jugar con San Miguel en la Primera D, donde anotaría el primer gol oficial de la institución antes de colgar definitivamente los botines en 1978.__IP__

Después de su retiro, Sanfilippo también se desempeñó como un polémico comentarista televisivo y hasta tuvo una incursión en la política.

José Sanfilippo San Lorenzo nene
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