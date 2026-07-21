Unión mostró a Malcorra en acción y crece la expectativa por su regreso oficial

El volante ya trabaja a la par del plantel en Casa Unión y el club compartió sus primeras imágenes con la ropa de entrenamiento. Aunque no sería titular ante Platense, Leonardo Madelón lo tendría en cuenta para el debut del Torneo Clausura.

La ilusión de los hinchas de Unión tiene nombre y apellido: Ignacio Malcorra. El experimentado volante ofensivo, el refuerzo más resonante del mercado de pases rojiblanco, ya se encuentra plenamente integrado a los trabajos del plantel y este martes fue protagonista de una publicación del club que rápidamente revolucionó las redes sociales.

Después de anunciar oficialmente su regreso con un video que despertó la nostalgia de los tatengues, Unión compartió una nueva imagen de Nacho entrenándose en Casa Unión, pensando en el estreno del Torneo Clausura, que será este viernes desde las 21.15 ante Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López.

La publicación estuvo acompañada por una frase que no pasó inadvertida: "La pilcha no te queda mal ‍", en referencia al regreso del futbolista a la institución donde dejó un recuerdo imborrable.

El regreso más esperado de Ignacio Malcorra a Unión

La vuelta de Malcorra fue, sin dudas, el gran golpe de efecto que dio Unión en este mercado de pases.

Después de varias temporadas siendo protagonista en equipos importantes del fútbol argentino, el mediocampista decidió regresar al club que lo catapultó a Primera División y donde mostró uno de los mejores niveles de su carrera.

La pilcha no te queda mal pic.twitter.com/O0RvUpDs8D — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 21, 2026

Su llegada generó una enorme expectativa entre los hinchas, que esperan volver a disfrutar del talento, la pegada y la capacidad para generar juego que lo convirtieron en uno de los futbolistas más queridos de los últimos años.

Ignacio Malcorra, ¿debuta ante Platense?

Si bien todo indica que Leonardo Madelón no lo incluiría desde el arranque, el cuerpo técnico considera que Malcorra podría integrar la delegación que viajará a Buenos Aires y ocupar un lugar entre los suplentes.

Durante la pretemporada, el entrenador probó distintas alternativas tácticas y una de ellas tuvo justamente al enganche como protagonista.

En ese esquema, Malcorra apareció jugando con libertad por detrás del centrodelantero, siendo el encargado de conectar el mediocampo con el ataque y de abastecer a Cristian Tarragona.

Aunque esa variante todavía no sería utilizada desde el inicio, el DT confía en que el experimentado volante pueda aportar soluciones si el desarrollo del partido lo requiere.

Un recuerdo imborrable en Santa Fe

El regreso de Malcorra no es uno más. En su anterior ciclo con la camiseta rojiblanca dejó números que explican por qué es considerado un referente para los hinchas.

Entre 2014 y 2016 disputó 50 partidos oficiales entre la Primera División, la Primera Nacional, la Copa Argentina y la Liguilla Pre-Sudamericana.

En ese período convirtió 17 goles y repartió 17 asistencias, transformándose en uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

Su mejor temporada fue la de 2015, cuando participó en 28 encuentros de la Liga Profesional, marcó nueve goles y entregó nueve asistencias, siendo una de las grandes figuras del campeonato.

Al año siguiente mantuvo un rendimiento muy alto, con seis tantos y siete asistencias en 16 partidos, además de un gol en la Copa Argentina.

Llega con continuidad desde Independiente

Antes de concretar su regreso a Santa Fe, Malcorra defendió la camiseta de Independiente, donde también tuvo participación durante la primera parte de 2026.

Con el Rojo disputó 17 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, los playoffs y la Copa Argentina.

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En ese lapso marcó un gol, brindó tres asistencias y acumuló más de 1.270 minutos en cancha, manteniendo el ritmo competitivo que ahora buscará trasladar nuevamente a Unión.

Con el debut frente a Platense cada vez más cerca, la expectativa crece en torno a la posibilidad de volver a ver a Malcorra vestido de rojiblanco. Quizás no sea desde el inicio, pero todo indica que el "10" ya está listo para comenzar a escribir un nuevo capítulo de su historia con Unión, una historia que los hinchas esperan que vuelva a estar llena de fútbol, asistencias y goles.