Unión pone primera: cuándo debuta, a qué hora juega y cómo se abre el Clausura

El Tatengue visitará a Platense este viernes en Vicente López por la primera fecha de la Zona A. Será uno de los partidos destacados del inicio del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el jueves y el domingo.

Después de varias semanas de pretemporada y un mercado de pases con movimientos importantes, Unión volverá a la competencia oficial. El equipo conducido por Leonardo Madelón hará su estreno en el Torneo Clausura 2026 este viernes 24 de julio, cuando visite desde las 21.15 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha de la Zona A.

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El encuentro será televisado por TNT Sports y marcará el regreso del conjunto rojiblanco al fútbol oficial luego de una preparación en la que disputó varios amistosos y comenzó a delinear la base del equipo para el segundo semestre.

El debut de un Unión renovado

El Tatengue llegará al estreno con varias caras nuevas y también con algunas dudas en el equipo. Entre los refuerzos que sumó durante el receso aparecen Ignacio Malcorra, Juan de Dios Pintado, Mauro Luna Diale y Eric Ramírez, incorporaciones con las que Madelón buscará darle un salto de calidad al plantel.

En contrapartida, el entrenador también debió afrontar salidas importantes y algunas complicaciones físicas, como la lesión de Marcelo Estigarribia, quien tiene pocas posibilidades de llegar en condiciones al compromiso frente al último campeón del fútbol argentino.

Un Clausura que se pone en marcha

La primera fecha del campeonato comenzará el jueves 23 de julio y se extenderá hasta el domingo 26, con un total de 15 partidos distribuidos a lo largo de cuatro jornadas.

El puntapié inicial estará a cargo de Belgrano y Rosario Central, además del duelo entre Sarmiento y Argentinos Juniors, mientras que el cierre del jueves lo protagonizarán Defensa y Justicia y Aldosivi.

Para Unión, el desafío será comenzar con el pie derecho en una cancha siempre complicada como la de Platense, en un encuentro que puede marcar el tono del semestre.

Boca y River también ponen primera

Los otros grandes atractivos de la jornada serán los estrenos de River y Boca.

El equipo de Marcelo Gallardo recibirá el sábado a Barracas Central, mientras que el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo debutará el domingo como visitante frente a Deportivo Riestra.

Además, la programación incluirá encuentros de peso como Racing-Gimnasia, Vélez-Instituto, Newell's-Talleres, Lanús-San Lorenzo y Estudiantes-Independiente.

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Mientras tanto, en Santa Fe toda la atención está puesta en el debut del Tatengue. Unión buscará comenzar el Torneo Clausura con una victoria en Vicente López, dando el primer paso en un campeonato en el que intentará ser protagonista desde la fecha inicial.