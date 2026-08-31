Regularización tributaria: la Municipalidad de Santa Fe relanza un plan con facilidades de pago

A partir del próximo 1 de septiembre se podrá optar por un régimen permanente de regularización tributaria de hasta 36 cuotas, con débito automático

La Municipalidad de Santa Fe relanza su régimen de facilidades de pago para una amplia variedad de tasas, derechos y tributos locales , con la incorporación del débito automático como principal novedad para simplificar el cumplimiento de los contribuyentes y la regularización tributaria.

Por este esquema se podrá optar desde mañana 1 de septiembre y será de forma permanente y sin fecha límite de finalización.

El objetivo es acompañar a los vecinos en la regularización de sus obligaciones administrativas y judiciales, mientras se consolidan las políticas de modernización y digitalización que lleva adelante la gestión municipal del intendente Juan Pablo Poletti.

La principal novedad de esta instancia radica en el salto tecnológico aplicado al proceso. Aprovechando la digitalización integral de las plataformas locales, los contribuyentes podrán efectuar la adhesión y el seguimiento de sus planes de pago de manera totalmente online, desde cualquier teléfono celular o computadora. De esta forma, ya no resulta necesario concurrir presencialmente a las dependencias municipales para formalizar el trámite, otorgando mayor comodidad, rapidez y agilidad al ciudadano.

El esquema de regularización permite financiar las deudas en hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Para poder acceder a este beneficio, el único requisito estipulado es contar con al menos tres períodos vencidos no liquidados, con la ventaja de que los mismos no requieren ser consecutivos ni pertenecer al mismo ejercicio fiscal. De este modo, un contribuyente puede regularizar períodos impagos correspondientes a años anteriores –como obligaciones de la Tasa General de Inmuebles de ejercicios pasados– y sumarlos a los del presente año dentro de una misma liquidación convenida.

Cómo hacer la operatoria tributaria

En cuanto a la operatoria de pago, la primera cuota se abonará de forma digital o presencial a través de los canales habituales habilitados por el municipio incluyendo las cajas municipales o la plataforma web institucional, mediante el botón integrado de cobro con tarjeta de débito o crédito. A partir de la segunda cuota, el sistema contempla la adhesión obligatoria al débito automático mensual, permitiendo que los montos se descuenten periódicamente de manera transparente y segura hasta la cancelación total del plan seleccionado.

Respecto de los importes mínimos requeridos, se determinó que la cuota no podrá ser inferior al equivalente a 20 Módulos Tributarios (representativos de 20.000 pesos) vigentes al momento de la emisión cuando se trate de deudas en gestión administrativa por Tasa General de Inmuebles o Derechos de Cementerio. Para el resto de las obligaciones en gestión administrativa y aquellas que se encuentren en etapa judicial, el monto mínimo por cuota será equivalente a 30 Módulos Tributarios (30.000 pesos).

El régimen contempla además condiciones específicas según la naturaleza del tributo. Las deudas vinculadas al Derecho de Edificación en gestión administrativa podrán regularizarse mediante planes de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, mientras que las deudas en trámite judicial de cualquier rubro podrán convenirse en hasta 12 cuotas. Asimismo, todos los acuerdos celebrados devengarán un interés de financiación de 3,5% mensual destinado a retribuir el diferimiento concedido, estableciéndose el vencimiento de las cuotas los días 15 de cada mes o el día hábil subsiguiente.

Con la consolidación de esta herramienta digital permanente, la Municipalidad de Santa Fe reafirma su compromiso de brindar mayores opciones y facilidades de pago a los vecinos, sumando el débito automático a innovaciones previas como el botón de pago integrado y consolidando una administración moderna al servicio de la comunidad.

Para realizar el trámite deberán ingresar al siguiente enlace al sitio web del SAT , Sistema de Administración Tributaria.