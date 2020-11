Nery Pumpido: "Estoy destrozado y no lo puedo creer"

En diálogo con Radio Sol 91.5 el exarquero se mostró realmente conmovido por la desaparición física de su amigo y compañero "Sinceramente, no lo podemos creer, no caigo y es lamentable. Estuve muy cercano a él, uno tuvo la suerte de estar 10 años con él y tener una relación muy cercana. Hace poco había hablado con él, me había llamado cuando me habían operado", comenzó contando.