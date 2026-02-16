Newell's busca cortar la racha ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza

Newell's visita este lunes a Deportivo Riestra por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. La Lepra va por su primer triunfo para salir del fondo de la Zona A.

Newell's Old Boys tendrá este lunes una nueva oportunidad para empezar a enderezar su rumbo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Desde las 19, visitará a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en el encuentro que marcará el cierre de la quinta fecha de la Zona A.

El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Un presente de Newell's que preocupa en Rosario

La Lepra no logró sumar de a tres en las primeras cuatro fechas y llega golpeada tras la dura derrota frente a Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa. El equipo dirigido por la dupla Orsi-Gómez atraviesa una crisis de resultados y funcionamiento, sin un esquema consolidado ni intérpretes que se hayan asentado definitivamente.

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por ordenar el equipo desde lo táctico y recuperar confianza, ya que el conjunto rojinegro se encuentra en el fondo de la tabla de la Zona A y necesita una reacción urgente para no comprometer su semestre desde el arranque.

Riestra también necesita respuestas

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que tampoco atraviesa un buen momento. El Blanquinegro cayó por la mínima ante Estudiantes en La Plata y marcha en la penúltima posición del grupo. Si bien mantiene su tradicional solidez en el roce y la cobertura de espacios, le cuesta generar juego y reaccionar ante la adversidad.

El equipo del Bajo Flores buscará hacerse fuerte en casa para darle una alegría a su gente y salir de la zona baja.

Probable formación de Newell’s

Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Salomón y Jherson Mosquera; Facundo Guch, Esponda, Rodrigo Herrera y Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos. DT: Orsi-Gómez.

Probable formación de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Jonatan Goitia, Antony Alonso, Pablo Monje; Jonathan Herrera y Nicolás Banegas. DT: Gustavo Benítez.

Fecha: 5ª – Torneo Apertura 2026 (Zona A)

Hora: 19

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gisella Trucco

TV: ESPN Premium