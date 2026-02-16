Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

Newell's busca cortar la racha ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza

Newell's visita este lunes a Deportivo Riestra por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. La Lepra va por su primer triunfo para salir del fondo de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 08:48hs
Newells busca cortar la racha ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza

Prensa Unión

Newell's Old Boys tendrá este lunes una nueva oportunidad para empezar a enderezar su rumbo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Desde las 19, visitará a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en el encuentro que marcará el cierre de la quinta fecha de la Zona A.

El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Un presente de Newell's que preocupa en Rosario

La Lepra no logró sumar de a tres en las primeras cuatro fechas y llega golpeada tras la dura derrota frente a Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa. El equipo dirigido por la dupla Orsi-Gómez atraviesa una crisis de resultados y funcionamiento, sin un esquema consolidado ni intérpretes que se hayan asentado definitivamente.

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por ordenar el equipo desde lo táctico y recuperar confianza, ya que el conjunto rojinegro se encuentra en el fondo de la tabla de la Zona A y necesita una reacción urgente para no comprometer su semestre desde el arranque.

Riestra también necesita respuestas

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que tampoco atraviesa un buen momento. El Blanquinegro cayó por la mínima ante Estudiantes en La Plata y marcha en la penúltima posición del grupo. Si bien mantiene su tradicional solidez en el roce y la cobertura de espacios, le cuesta generar juego y reaccionar ante la adversidad.

El equipo del Bajo Flores buscará hacerse fuerte en casa para darle una alegría a su gente y salir de la zona baja.

Probable formación de Newell’s

Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Salomón y Jherson Mosquera; Facundo Guch, Esponda, Rodrigo Herrera y Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos. DT: Orsi-Gómez.

Probable formación de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Jonatan Goitia, Antony Alonso, Pablo Monje; Jonathan Herrera y Nicolás Banegas. DT: Gustavo Benítez.

Fecha: 5ª – Torneo Apertura 2026 (Zona A)

Hora: 19

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gisella Trucco

TV: ESPN Premium

Newell's Riestra Deportivo Riestra
Noticias relacionadas
el arsenal supero al modesto wigan y avanzo a los octavos de final de la fa cup

El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

cerundolo le gano a darderi y se quedo con el titulo en el argentina open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Francia venció con autoridad 54-12 a Gales en Cardiff.

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Los Leones cerraron la primera ventana del año con otra victoria ante India.

Los Leones cerraron la serie en Rourkel con una victoria

Lo último

Bullrich adelantó que modificarán el artículo de licencias por enfermedad de la reforma laboral

Bullrich adelantó que modificarán el artículo de licencias por enfermedad de la reforma laboral

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Newells busca cortar la racha ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza

Newell's busca cortar la racha ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza

Último Momento
Bullrich adelantó que modificarán el artículo de licencias por enfermedad de la reforma laboral

Bullrich adelantó que modificarán el artículo de licencias por enfermedad de la reforma laboral

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Newells busca cortar la racha ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza

Newell's busca cortar la racha ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza

Feriado con clima cambiante en Santa Fe: anticipan lluvias débiles y posibles tormentas

Feriado con clima cambiante en Santa Fe: anticipan lluvias débiles y posibles tormentas

¿Por qué puede aumentar un 15% en las próximas semanas el precio de la carne?

¿Por qué puede aumentar un 15% en las próximas semanas el precio de la carne?

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus