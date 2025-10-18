Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Según le informaron medios partidarios del club a la agencia Noticias Argentinas, el presidente de Newell's, Ignacio Astore, tomo la drástica decisión que dejó al plantel profesional sin D.T.

El elenco rosarino deberá esperar a que el “Ogro” recinda su contrato profesional para contratar a otro entrenador, la idea de la dirigencia es que el próximo entrenador llegue este mismo año para continuar el próximo, este asumirá con la intención de generar un rotundo cambio de aire para mejorar en la cuestión de los resultados deportivos.

Hasta el momento, el reemplazo de Fabbiani sería Lucas Bernardi, quien se encuentra a cargo de la Reserva de Newell's y asumiría de manera interina al frente del plantel profesional.

Por otra parte, la dirigencia de la institución todavía no reveló ningún candidato para el puesto de entrenador de la primera división de “La Lepra”. Las próximas horas serán clave para definir los pasos a seguir y evaluar las diferentes opciones disponibles en el mercado. Astore y su comisión directiva mantienen la intención de resolver la situación antes del cierre del año futbolístico.

El paso por el Ogro Fabbiani por Newell's

En su paso por el banco leproso, Fabbiani dirigió un total de 27 encuentros oficiales, con un balance de ocho victorias, nueve empates y diez derrotas. Pese a algunos pasajes de buen fútbol, el equipo no logró consolidar una identidad de juego ni sostener una regularidad que le permitiera pelear por los primeros puestos del torneo. La derrota ante Argentinos Juniors fue el punto final de un ciclo que, según trascendió, ya venía desgastado internamente.

Mientras tanto, la dirigencia analiza distintas alternativas para el futuro. El objetivo principal es encontrar un técnico con experiencia en el fútbol argentino y con capacidad para potenciar a los juveniles surgidos del club, una de las principales apuestas del proyecto deportivo. En los próximos días podrían iniciarse las primeras conversaciones con posibles candidatos, aunque por ahora, Bernardi será quien tome las riendas del plantel de manera interina.