Newell's Old Boys resiste en medio de la pandemia

Newell´s Old Boys de barrio Roma es una de las instituciones más importantes de la Liga Santafesina de Fútbol.

Los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol están pasando por una situación complicada a partir de que las instituciones permanecen cerradas, hay que mantenerlas y los ingresos siguen siendo nulos. A esa realidad no le escapa al club Newell's Old Boys de barrio Roma, quien el próximo 26 de agosto cumplirá 84 años de vida.

Con la presidencia de Mario Leiva, la entidad ubicada en Mendoza al 4.000 sigue trabajando, literlamente, para que no se venga a bajo todo lo que su gente ha sabido construir en estos años de mucho sacrificio. Cerca de 500 chicos concurren a Newell's, antes de la cuarentena, y en la actualidad no pueden llevar todas las disciplinas que ofrece la entidad además del fútbol de liga; hockey, boxeo, baile, patín, taekwondo, futsal y senior.

"La cuarentena la verdad es que la estamos atravesando un poco tristes, porque esta pandemia es algo imprevisto para todos, no solamente para los clubes de la Liga, sino también para la sociedad entera. Algo inesperado, que paralizó todo; trabajo, el deporte y las actividades que uno hace diariamente", le dijo el dirigente de Newell's, Miguel Cantero a UNO Santa Fe.

El vicepresidente Miguel Cantero dio detalles del presente de Newell's Old Boys de barrio Roma.

El vicepresidente de Newell's Old Boys de Santa Fe expresó que "estamos a punto de cumplir 84 años, y va a ser un cumpleaños medio especial. Es medio raro, porque por más que seamos poca gente la que festejamos el cumpleaños nuestro, que es el 26 de agosto, este año sinceramente no vamos a poder hacer nada. Lo festejará cada uno a su manera.Hay que respetar el tema del distanciamiento que dispuso el gobierno".

A cerca de la actualidad de Newell's de nuestra capital, el dirigente sostuvo que "al permanecer el club cerrado, están todas las actividades suspendidas. La posición de nuestra comisión directiva es que hasta que no tengamos un mensaje claro del ministerio de Salud de la provincia, y no tengamos un protocolo real de la Liga, nosotros no vamos a abrir la institución porque necesitamos el respaldo, por si llegamos a tener algún imponderable, y sobre todo para no poner en riesgo a nadie".

"En la última reunión con las autoridades de la Liga Santafesina, el tema del comienzo de las prácticas el 7 de septiembre quedó un poco a criterio de cada club. El único protocolo que hay es el de AFA, para que cada club pueda volver a las prácticas. Pero tampoco hay una certeza clara de cuándo vamos a empezar el torneo. No tiene mucho sentido que nosotros o cualquier club empiece los entrenamientos sin saber si en el futuro, de acá a uno o dos meses, vamos a tener alguna competencia o no. No hay nada definido a cerca de contar con un torneo" expresó el vicepresidente de Newell's.

image.png Una de las alineaciones de Newell´s que jugó la temporada pasada.

En relación a la posibilidad de jugar sin público, Cantero, vice de Newell's, sostuvo que "creo que no solamente para nosotros, sino para la mayoría de los clubes de la Liga Santafesina es imposible jugar sin público, porque nosotros dependemos del ingreso del público, por el tema de los ingresos que eso genera. Nosotros tenemos compromisos que afrontar cuando se abre una cancha. Hay que pagar arbitraje, médico, la policía, osea que hay un montón de cuestiones que van más allá de jugar sin público, lo cual te lo digo clarito no lo veo factible".

La complicada función de administrar

A su turno, Julio Farías, gerente general de Newell's comentó que "la situación del club es muy difícil. Desde hace cinco meses que al club no le ingresan recursos por ningún concepto. Ni por cuota de socios, ni la cuota deportiva, fijate que nosotros tenemos muchas actividades, y no podemos llevarlas a cabo y eso merma en los recursos. Las actividades que te permiten solventar gastos son la escuelita de fútbol de la Liga, y el patín. Pero allí son chicos de diez años para abajo, y el protocolo te autoriza a partir de 12 años. No tenemos los ingresos de esas disciplinas, pero tampoco como baile, taekwondo, habíamos incorporado fútbol femenino, pero cero de ingreso".

image.png El gerente general Julio Farías y el vicepresidente Cantero narraron el momento de la entidad.

"El club requiere mantenimiento permanente, el pasto hay que cortarlo permanentenemte, no solamente el de la cancha de fútbol principal, sino que también tenemos los alrededores, porque el club está grande. Hay que ir abriendo vestuarios y limpiarlo, dejando todo en condiciones, porque ya se nos viene la etapa estival, y tenemos la incertidumbre de que va a pasar. Porque el club también se maneja muy bien con la colonia de vacaciones, y la temporada de pileta recreativa" sostuvo el dirigente de Newell's, prestigiosa institución afiliada a la Liga Santafesina de Fútbol.

A cerca de como viene el acompañamiento estatal Farías destacó que "tengo entendido que el presidente Pueyo ha hecho todos los intentos posibles con el gobierno provincial, para ver si nos pueden brindar algún subsidio, pero no hay asistencia del estado de ningún tipo. Del lado de la Federación Santafesina también han hecho gestiones pero la respuesta no ha sido la más satisfactoria. El club se está manteniendo con lo que pueden aportar los miembros de comisión directiva o algún socio, para comprar la nafta para el tractor, para la bordeadora, para los productos de higiene y pagar todos los servicios. Es una situación muy complicada para los clubes".

Más sensaciones desde barrio Roma

"La Liga nos está pidiendo 8.200 pesos para pagar a sus empleados, el fin de semana pasado hicimos un beneficio de venta de pollos, y le terminamos haciendo la transferencia con lo recaudado. Como parte de un aporte extraordinario para que ellos también puedan cumplir con sus obligaciones. No tienen un mango. Han hecho movimientos con el gobierno pero hasta el momento no han tenido respuesta" señaló el vicepresidente Cantero.

image.png La dirigencia del rojinegro señaló lo complicado de jugar sin público.

El dirigente de Newell´s contó que "el tipo de competencia que se habla es para mover a los jugadores, no es obligatorio, aquel equipo que quiere participar puede jugar un torneo medio de pretemporada. Otro lanzó la idea de hacer un torneo con los chicos. Es imposible hacer algo con los chicos sino pueden ingresar los padres. Quieren cobrar una inscripción y con eso pagarle a los árbitros, y lo veo imposible sino tenemos un respaldo del ministerio de Salud por si llega a pasar algo".

"La intención es para que los chicos no se desanimen, yo la verdad estoy de acuerdo con esa consigna, pero imposible sino tenemos un respaldo, y un protocolo real de la Liga. Tenemos que evitar cualquier situación para no tener que retroceder y volver a cerrar al club si llegamos a tener un hecho desgraciado. No queremos retroceder más, hay que cumplir lo que dispuso el gobierno, hasta tanto se levante la cuarentena, y después veremos como sigue todo".