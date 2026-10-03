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Mataron a un hombre a balazos dentro de un auto en el barrio Cruz Roja de Recreo: aún no fue identificado

Antes de las seis de la mañana se dio aviso del suceso al 911. Policías de la Comisaría 16ª y del Comando Radioeléctrico hallaron dentro de un Peugeot 2008 a un hombre asesinado.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de octubre 2026 · 09:27hs
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Mataron a un hombre a balazos dentro de un auto en el barrio Cruz Roja de Recreo

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Mataron a un hombre a balazos dentro de un auto en el barrio Cruz Roja de Recreo

Antes de las seis de la mañana de este sábado, los vecinos que viven en inmediaciones de Santiago de Chile al 1300, en el barrio Cruz Roja de Recreo, escucharon numerosas detonaciones de arma de fuego y denunciaron el suceso al 911. Policías de la Comisaría 16ª y del Comando Radioeléctrico hallaron dentro de un Peugeot 2008 a un hombre asesinado a balazos cuya identidad todavía se desconoce.

En primera instancia actuaron oficiales de Orden Público —Comisaría 16ª— y del Comando Radioeléctrico —Cuerpos— de Recreo, quienes preservaron la escena del crimen y evitaron la alteración de posibles evidencias.

Posteriormente arribaron los pesquisas de Homicidios y los peritos criminalísticos, ambos pertenecientes a la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, quienes comenzaron con las tareas específicas para esclarecer el crimen.

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Testigos e imágenes

Los oficiales de la Comisaría 16ª y del Comando Radioeléctrico preservaron el lugar y comenzaron a buscar testigos entre los vecinos del barrio que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en la zona que pudieran contener imágenes del momento del ataque o de los movimientos previos y posteriores al homicidio.

Una de las primeras hipótesis surgidas en el lugar, a partir de las circunstancias observadas por los policías, es que el hombre habría sido atacado por una persona que viajaba con él como acompañante. Tras efectuar los disparos, el agresor habría descendido del vehículo y dejado abierta la puerta del acompañante. Esta hipótesis deberá ser corroborada o descartada mediante la investigación.

Investigación

Luego arribaron los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica, ambos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I. Los investigadores informaron sobre la ocurrencia del crimen al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la realización de las medidas de práctica y protocolo correspondientes.

Los pesquisas de Homicidios comenzaron a dialogar con los policías de Orden Público y Cuerpos que habían intervenido inicialmente y recopilaron los primeros datos sobre las circunstancias en las que fue encontrado el hombre, cuya identidad todavía no fue establecida.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el homicidio fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. Desde allí se informó al fiscal de Homicidios en turno del MPA, quien ordenó una serie de medidas tendientes a esclarecer el crimen.

Entre ellas, se dispuso que se establezca la identidad de la víctima, que sean identificadas todas las personas que puedan aportar información en calidad de testigos y que se determine la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ataque.

También se ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor sobre el cuerpo de la víctima y el automóvil, además de las demás medidas necesarias para determinar la mecánica del homicidio.

Una vez finalizadas las tareas en la escena, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial, donde los médicos forenses realizarán la autopsia para establecer científicamente la causa de muerte.

Los peritajes criminalísticos quedaron a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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