Cayó preso un cuatrero que robó ocho caballos en Cululú: los encontraron en una feria de San Cristóbal

Un joven de 24 años fue aprehendido y quedó a disposición del fiscal Matías Palud. Los ocho caballos fueron recuperados por oficiales de la Guardia Rural Los Pumas. También investigan al transportista que trasladó los animales.

Un hombre de 24 años fue aprehendido como presunto autor del robo de ocho caballos sustraídos de un campo ubicado en la zona rural de Cululú , en el departamento Las Colonias . Los animales fueron encontrados horas después en una feria de San Cristóbal , durante un procedimiento realizado por oficiales de la Guardia Rural Los Pumas .

El hecho se produjo este viernes alrededor de las 6, cuando ocho caballos de distintos pelajes y sexos fueron sustraídos de un establecimiento rural. Los animales son propiedad de un hombre de 30 años, domiciliado en la ciudad de Esperanza .

Alos caballos los encontraron en una feria de San Cristóbal

El robo fue denunciado en el Destacamento Policial 3 de Cululú, dependiente de la Unidad Regional XI Las Colonias de la Policía de Santa Fe. A partir de la denuncia, la investigación quedó a cargo de oficiales de la Sección 11 Esperanza y del Puesto Fijo La Pelada, ambos dependientes de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas.

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La investigación para recuperar los ocho caballos

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a reunir información y realizaron distintas diligencias para establecer el recorrido de los animales.

Los oficiales de Los Pumas analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia, buscaron testigos y recabaron distintos elementos que permitieron orientar la investigación hacia una feria ubicada en la ciudad de San Cristóbal.

Durante la tarde del mismo viernes, los agentes se presentaron en el lugar y, tras las verificaciones correspondientes, encontraron los ocho caballos denunciados como robados.

Los animales fueron secuestrados y posteriormente restituidos a su propietario.

Aprehendieron al presunto cuatrero

En el marco del procedimiento, los oficiales de la Guardia Rural Los Pumas aprehendieron a G. R. A., de 24 años, domiciliado en la localidad de Progreso, en el departamento Las Colonias.

El joven quedó vinculado a la investigación por el robo de los ocho animales y fue puesto a disposición de la Justicia.

Además, los investigadores profundizan las actuaciones sobre un transportista identificado como J. A. V., quien habría intervenido en el traslado de los caballos.

También se procura determinar la responsabilidad que pudiera corresponder a otras personas y establecer cómo llegaron los animales hasta la feria de San Cristóbal. En ese marco, los agentes identificaron al encargado del establecimiento y continúan con las diligencias investigativas.

La causa quedó en manos del fiscal Matías Palud

La novedad sobre el procedimiento fue comunicada a las Jefaturas de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas y de la Unidad Regional XI Las Colonias, ambas de la Policía de Santa Fe.

A su vez, las autoridades informaron lo actuado al fiscal Matías Palud, de la sede Esperanza del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el joven aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado para la correspondiente revisión física en Medicina Legal, identificado y alojado en la Comisaría 1ª de Esperanza.

Asimismo, dispuso que continuaran las investigaciones sobre el transportista, los elementos utilizados para el traslado de los animales y las circunstancias relacionadas con la feria de San Cristóbal.

Finalmente, ordenó que los ocho caballos recuperados fueran restituidos a su propietario.

La causa fue provisoriamente calificada como abigeato.