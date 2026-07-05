Uno Santa Fe | Ovación | Nicolás Varrone

Nicolás Varrone sufrió un roce que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto argentino quedó en el decimotercer puesto de la carrera dominical.

5 de julio 2026 · 11:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
V

V

El piloto argentino de Formula 2 Nicolás Varrone, de la escudería Van Amersfoort Racing, tuvo una buena participación en la última carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, aunque un roce le quitó las posibilidades de puntuar.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el contacto se dio con el tailandés Tasanapol Inthrapuvasak, de ART Grand Prix, luego de haber realizado su parada obligatoria en boxes, y lo relegó al decimotercer lugar.

En la punta de la carrera, el ganador fue nuevamente el búlgaro Nikola Tsolov, que corre para Campos Racing como uno de los principales proyectos de Red Bull, y sumó su tercer triunfo consecutivo: venia de imponerse en la feature race de Austria y ganar la carrera sprint, el sábado.

El resto del podio lo completaron el mexicano Rafael Villagómez, compañero de equipo de Varrone, que sumó su tercer podio en la temporada, y el indio Kush Maini, de ART, cerró la carrera en el tercer lugar.

La próxima fecha se dará en el fin de semana del 17 al 19 de julio, en el maravilloso circuito de Spa Francorchamps, en Bélgica, destacado por ser el trazado más largo de la temporada y por su alta complejidad: tiene curvas lentas y rápidas, distintas altitudes y una extensa recta, además de la posibilidad de que algunas partes del circuito estén afectadas por las precipitaciones mientras que otras no.

La actuación de Nicolás Varrone en la Fórmula 2

Nicolás Varrone tuvo un buen rendimiento en la carrera larga del Gran Premio de Silverstone, en la que debió partir desde el decimonoveno puesto y tuvo una gran largada, que le permitió ubicarse duodécimo en la segunda vuelta.

Además, ya en el tercer giro el argentino estaba presionando al sueco Dino Beganovic para disputar el décimo lugar, aunque su incapacidad para pasarlo por la diferencia de ritmo lo hizo pasar por boxes, en búsqueda de una estrategia favorecedora, que dio buen resultado.

El argentino salió de los pits nuevamente en P19 y comenzó una lenta remontada que lo ubicó en el duodécimo puesto, pero a dos vueltas del final trazó mal una curva e impactó con la rueda posterior izquierda de Inthrapuvasak, por lo que sufrió una leve rotura en el alerón delantero que le restó ritmo y le quitó chances de pelear por los puntos.

Por su lado, en la cabeza de la carrera, Tsolov partió quinto y también tuvo una largada destacable, que lo ubicó en el segundo lugar rápidamente y lo puso a pelear la punta con el mencionado Kush Maini. Al parar en boxes ambos en la misma vuelta, el búlgaro quedó obligado a realizar el adelantamiento en la pista.

Así, Tsolov tuvo que comenzar un acecho que duró 13 vueltas y tuvo diversos momentos, ya que salieron de los boxes con décimas de segundo de diferencia pero el indio alcanzó a aventajar a su rival por dos segundos, hasta que en la vigésima vuelta, luego de dos intentos de sobrepaso, Tsolov se animó a atacar por el exterior de la curva de Copse, por lo que quedaron emparejados y, en las curvas enlazadas posteriores, pudo poner el coche por delante para llevarse el triunfo.

Nicolás Varrone Gran Bretaña Fórmula 2
Noticias relacionadas
ferro recibe a san telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

emanuel britez seguira en el brasileirao: jugara en vitoria

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

egipto, el proximo desafio de argentina: como juega y que virtudes tiene el rival de octavos

Egipto, el próximo desafío de Argentina: cómo juega y qué virtudes tiene el rival de octavos

Por Copa Santa Fe, el Lagunero eliminó al Conquistador y en el horizonte aparece el último campeón.

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Lo último

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Último Momento
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Ovación
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Cómo están los tocados de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Cómo están los "tocados" de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa