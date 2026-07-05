Uno Santa Fe | Ovación | Emanuel Britez

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

El exdefensor de Unión, que recientemente rescindió su contrato con Fortaleza tras un conflicto interno, tiene acordada de palabra su llegada al conjunto de Salvador. Solo restan detalles para la firma.

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 11:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Después de cerrar su ciclo en Fortaleza, Emanuel Brítez está muy cerca de encontrar un nuevo destino en el fútbol brasileño. El exdefensor de Unión alcanzó un principio de acuerdo para transformarse en refuerzo de Vitória, equipo que milita en el Brasileirao, y únicamente restan detalles administrativos para oficializar la operación.

A los 34 años, el zaguero continuará su carrera en la máxima categoría de Brasil, donde buscará relanzarse luego de una salida anticipada de Fortaleza, club con el que rescindió su contrato en medio de diferencias internas y una disputa económica.

Acuerdo encaminado

Según trascendió en medios brasileños, Vitória cerró las negociaciones durante las últimas horas y ya existe un acuerdo entre las partes para que Brítez se convierta en jugador del club de Salvador.

En un principio, el vínculo se extendería hasta el 30 de junio de 2027, aunque otras versiones indican que el contrato sería por una temporada. Lo concreto es que el defensor ya tiene todo encaminado para continuar en el Brasileirao.

De confirmarse la operación, Vitória será el segundo equipo de Brítez en el fútbol brasileño, luego de su paso por Fortaleza.

Un ciclo importante en Fortaleza

Brítez llegó a Fortaleza en 2022 y durante más de cuatro temporadas se ganó un lugar dentro del plantel, siendo una alternativa tanto como marcador central como lateral derecho.

En su última campaña disputó 28 partidos oficiales y aportó una asistencia, manteniendo protagonismo en un equipo que compitió tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

Sin embargo, las diferencias surgidas en las últimas semanas precipitaron su salida, permitiéndole negociar en condición de jugador libre.

Del ascenso con Unión a una carrera consolidada

Formado futbolísticamente en Unión, Brítez debutó en la Primera del Tatengue y fue una pieza importante en uno de los períodos más exitosos del club en la última década.

Su entrega, versatilidad y temperamento lo convirtieron en un futbolista muy identificado con el conjunto rojiblanco, antes de iniciar un recorrido que también incluyó pasos por el fútbol argentino y, posteriormente, su llegada a Brasil.

Ahora, todo indica que el defensor seguirá escribiendo su historia en el Brasileirao. Solo restan los últimos detalles para que Vitória haga oficial su incorporación y sume experiencia a su última línea con un jugador que ya conoce las exigencias del fútbol brasileño.

Emanuel Britez Brasileirao Vitória
Noticias relacionadas
egipto, el proximo desafio de argentina: como juega y que virtudes tiene el rival de octavos

Egipto, el próximo desafío de Argentina: cómo juega y qué virtudes tiene el rival de octavos

V

Nicolás Varrone sufrió un roce que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña

Por Copa Santa Fe, el Lagunero eliminó al Conquistador y en el horizonte aparece el último campeón.

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Se disputó la fecha 15 del Apertura y Santa Fe FC venció como visitante a Belgrano de Coronda.

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Lo último

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Último Momento
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Ovación
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Cómo están los tocados de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Cómo están los "tocados" de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa