Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

El exdefensor de Unión, que recientemente rescindió su contrato con Fortaleza tras un conflicto interno, tiene acordada de palabra su llegada al conjunto de Salvador. Solo restan detalles para la firma.

Después de cerrar su ciclo en Fortaleza, Emanuel Brítez está muy cerca de encontrar un nuevo destino en el fútbol brasileño. El exdefensor de Unión alcanzó un principio de acuerdo para transformarse en refuerzo de Vitória, equipo que milita en el Brasileirao, y únicamente restan detalles administrativos para oficializar la operación.

A los 34 años, el zaguero continuará su carrera en la máxima categoría de Brasil, donde buscará relanzarse luego de una salida anticipada de Fortaleza, club con el que rescindió su contrato en medio de diferencias internas y una disputa económica.

Acuerdo encaminado

Según trascendió en medios brasileños, Vitória cerró las negociaciones durante las últimas horas y ya existe un acuerdo entre las partes para que Brítez se convierta en jugador del club de Salvador.

Após rescindir com o Fortaleza por problemas internos, o zagueiro argentino Emanuel Brítez (34 anos) está bem perto de vestir a camisa do Vitória!



O contrato com o Rubro-Negro seria até julho de 2027.



Faltam apenas os últimos detalhes para que o negócio seja concluído. Caso… pic.twitter.com/xTxlde0pJC — Vitória Online (@vitoriaonlinee) July 4, 2026

En un principio, el vínculo se extendería hasta el 30 de junio de 2027, aunque otras versiones indican que el contrato sería por una temporada. Lo concreto es que el defensor ya tiene todo encaminado para continuar en el Brasileirao.

De confirmarse la operación, Vitória será el segundo equipo de Brítez en el fútbol brasileño, luego de su paso por Fortaleza.

Un ciclo importante en Fortaleza

Brítez llegó a Fortaleza en 2022 y durante más de cuatro temporadas se ganó un lugar dentro del plantel, siendo una alternativa tanto como marcador central como lateral derecho.

En su última campaña disputó 28 partidos oficiales y aportó una asistencia, manteniendo protagonismo en un equipo que compitió tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

Sin embargo, las diferencias surgidas en las últimas semanas precipitaron su salida, permitiéndole negociar en condición de jugador libre.

Del ascenso con Unión a una carrera consolidada

Formado futbolísticamente en Unión, Brítez debutó en la Primera del Tatengue y fue una pieza importante en uno de los períodos más exitosos del club en la última década.

Su entrega, versatilidad y temperamento lo convirtieron en un futbolista muy identificado con el conjunto rojiblanco, antes de iniciar un recorrido que también incluyó pasos por el fútbol argentino y, posteriormente, su llegada a Brasil.

Ahora, todo indica que el defensor seguirá escribiendo su historia en el Brasileirao. Solo restan los últimos detalles para que Vitória haga oficial su incorporación y sume experiencia a su última línea con un jugador que ya conoce las exigencias del fútbol brasileño.