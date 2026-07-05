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Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

En la vuelta de la tercera etapa de la Copa Santa Fe 2026, Ciclón Racing derrotó a Colón de San Justo y sacó el boleto a la próxima instancia del certamen

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 10:43hs
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Por Copa Santa Fe

foto gentileza Iliana Baranovsky.

Por Copa Santa Fe, el Lagunero eliminó al Conquistador y en el horizonte aparece el último campeón.

El fin de semana pasado se había terminado la ronda para Sanjustino que logró avanzar y para Náutico El Quillá que fue eliminado, ahora faltaba que definieran su cruce el Albiceleste de la Capital y el Rojo de San Justo: Los de Carlos García ratificaron su buen andar en esta Tercera Etapa y sacaron su boleto a la próxima fase del certamen provincial.

Este sábado en el Campo de Deporte 8 de Enero, a la vera de la laguna Setúbal, Ciclón Racing que en la Ida se había impuesto como visitante volvió a ganarle a Colón de San Justo, esta vez por 1 a 0 con gol de Leandro Zabala.

De este modo y tras el global de 3 a 1, se metió en los Octavos de Final de esta Copa Santa Fe 2026, donde justamente se enfrentará al último campeón del certamen, a Unión, que justamente comienza su participación en dicha instancia.

Colón de San Justo no pudo revertir la serie ante Ciclón Racing y quedó eliminado de la Copa Santa Fe 2026. Se cierra una etapa en la copa, pero el camino continúa. Ahora, toda la energía estará puesta en el gran objetivo que queda por delante: el Torneo Apertura de la Liga Santafesina, donde el Rojo continúa como protagonista y se encuentra a tres puntos de la cima. Quedan cinco finales por jugar y este grupo ya demostró que tiene carácter para seguir peleando hasta el final.

En la Copa Santa Fe femenina

El conjunto de la avenida López y Planes, el flamante campeón de la Liga Santafesina, viajó hacia Avellaneda para tratar de quedarse con la serie ante el elenco auriazul, el vencedor de la última Copa Federación. En la Ida había sido igualdad, en la Vuelta repitieron marcador. Los penales fueron las dueñas de casa. Este domingo es el turno de Colón que recibe a San Jorge.

Este sábado en el estadio Aroldo Vénica de la ciudad de Avellaneda, Unión empató 1 a 1 ante el anfitrión Defensores de La Costa con gol de Daiara Paye. Amancay Urbani igualaba el juego y, tras el global de 2 a 2, mandaba la definición a la lotería de los penales.

Allí el elenco del norte provincial, el último campeón de la Copa Federación, logró imponerse sobre las Tatengas por 4 a 3 y consiguiendo así su pasaje a las Semifinales.

Copa Santa Fe Ciclón Racing octavos de final
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