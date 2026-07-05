Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Santa Fe FC ganó en Coronda y se mantiene como puntero del ascenso liguista, mientras que Banco goleó a Don Salvador y se mantiene como uno de los escoltas. También ganaron Los Canarios y Nuevo Horizonte

Se disputó la fecha 15 del Apertura y Santa Fe FC venció como visitante a Belgrano de Coronda.

Pasó una nueva jornada del Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, disputándose la decimoquinta fecha En el lote de arriba todo sigue como estaba porque ganó el líder Santa Fe FC en la ciudad de Coronda y también sus más inmediatos perseguidores Banco y Los Canarios, a quienes les saca 4 y 6 puntos, respectivamente. También se registraron las goleadas de Nuevo Horizonte sobre Agua, Atenas sobre Arroyo Leyes y El Pozo en la costa santafesina.

En barrio Stratta de la ciudad de Coronda, bajo el arbitraje de Ignacio Castellano, Santa Fe FC derrotó a Belgrano por 2 a 1. Para el elenco visitante los goles llegaron por intermedio de Rafael Hilbe y Mateo Boneli, mientras que para los corondinos descontó Brian Acosta. En Altos del Vallo, bajo el control de Leandro Rotela se registró la victoria de Banco Provincial sobre Don Salvador por 3 a 0 con dos tantos de Ignacio Giraudo y uno de Hugo Quiróz.

En el populoso barrio los Troncos, Los Canarios le ganó por 2 a 0 a Atlético Floresta bajo el control de Leandro Vivas. Para los anfitriones los goles fueron conseguidos por Jonatan Carrel y Leandro Medina. Una muy buena victoria consiguió de visitante Nuevo Horizonte ante Deportivo Agua por 4 a 0 con goles de Eduardo Flores y tres de Cristian Leiva. Fueron expulsados Lautaro Gorosito en el local y Franco Domínguez en Casa Turquesa. En barrio Transporte, Pucará igualó 2 a 2 con San Cristóbal bajo el control de Bruno Levatti. Los goles para el Cacique los hicieron Nicolás Britos y Nahuel Machado, mientras que para los de Ángel Gallardo, Franco Jominy y Joaquín Vicens.

Resultados fecha 15 Primera B

Los Canarios 2 (Jonatan Carrel y Leandro Medina) – Floresta 0

Defensores de Peñaloza 0 – Loyola 1 (Pablo Pinto)

Deportivo Agua 0 – Nuevo Horizonte 4 (Christian Leiva x3 y Eduardo Flores)

Los Juveniles 2 (Samuel Fernández y Juan Montenegro) – CCyD El Pozo 4 (Juan Ponce x2, Uriel Barros y Mauro Grandolio)

Banco Provincial 3 (Hugo Quiroz e Ignacio Giraudo x2) – Don Salvador 0

Atlético Arroyo Leyes 2 (Hernán Lechi y Josué Gil) – Atenas 4 (Gastón Maidana x2, Matías Casco y Damián Ramírez)

Los Piratitas 1 (Emanuel Ojeda) – El Cadi 5 (Martín Cantelmi, Genaro Fortunato, Javier Ceballos, Emiliano Villalva y Lautaro Escobar)

Defensores de Alto Verde 3 (Mateo Frías, Nahuel Pérez y Francisco Ávila) – Vecinal Gálvez 1 (Santiago Portero)

Belgrano 1 (Brian Acosta) – Santa Fe FC 2 (Marcelo Hilbe y Ulises Bonelli)

Pucará 2 (Nahuel Manchado y Nicolás Britos) – San Cristóbal 2 (Franco Jominy y Joaquín Vicens)

Posiciones: Santa Fe FC 41, Banco Provincial 37, Los Canarios 35, Nuevo Horizonte 31, Pucará 30, San Cristóbal 29, Belgrano de Coronda 28, El Cadi 23, Defensores de Alto Verde 22; Atenas, Los Piratitas y Loyola 18, Vecinal Gálvez y El Pozo 16, Los Juveniles 13; Don Salvador y Floresta 10, Deportivo Agua 9, Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.

Próxima fecha: Pucará con Los Canarios, San Cristóbal con Belgrano, Santa Fe FC con Defensores de Alto Verde, Vecinal Gálvez con Los Piratitas, El Cadi con Atlético Arroyo Leyes, Atenas con Banco Provincial, Don Salvador con Los Juveniles, El Pozo con Deportivo Agua, Nuevo Horizonte con Defensores de Peñaloza, Loyola con Floresta.