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Brasil quiere sacar chapa de candidato ante la Noruega de Haaland

Brasil enfrentará desde las 17 a Noruega, donde se destaca Erling Haaland, en New Jersey, en busca de los cuartos de final del Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 09:45hs
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Brasil quiere sacar chapa de candidato ante la Noruega de Haaland

La selección de Brasil se enfrentará este domingo con su par de Noruega, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El partido se llevará a cabo a las 17 en el MetLife Stadium de New Jersey, se podrá ver a través de TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.

Brasil llega a este encuentro luego de un agónico triunfo por 2-1 sobre Japón, en un encuentro donde se fue al entretiempo en desventaja y que pudo darlo vuelta recién en el complemento gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Previamente, en la fase de grupos, los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti terminaron primeros en su zona producto de los triunfo 3-0 sobre Haití y Escocia, además del empate 1-1 con Marruecos.

La gran estrella del combinado brasilero en lo que va de este Mundial es Vinícius Jr., quien se lució con cuatro goles en igual cantidad de partidos.

Del otro lado estará Noruega, una selección que mostró un altísimo nivel en este Mundial y se presenta como una seria amenaza para la “Verdeamarelha”.

Los noruegos finalizaron segundos en el Grupo I producto de las victorias sobre Irak y Senegal y la derrota con Francia en un encuentro donde jugaron con mayoría de suplentes.

En los 16avos de final, el combinado del país europeo sufrió muchísimo para derrotar 2-1 a Costa de Marfil.

El as de espadas de Noruega es el delantero Erling Haaland, quien convirtió cinco goles en los primeros cuatro partidos e incluso se ilusiona con terminar como máximo artillero en la presente Copa del Mundo.

Probables formaciones de Brasil y Noruega

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard (c), Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.

Hora: 17.

Árbitro: Ismail Elfath (EEUU).

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).

TV:TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.

Brasil Noruega Haaland
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