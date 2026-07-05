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El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Una vez más, el mercado de pases de Unión apunta más a reducir el plantel que a potenciarlo. Así las cosas, Madelón contará con menos recursos que en el semestre pasado

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 12:03hs
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Unión afronta un nuevo mercado de pases

Unión afronta un nuevo mercado de pases, que se caracteriza por la salida de jugadores importantes y por la escasa llegada de refuerzos.

Como viene sucediendo a lo largo de los últimos años, los mercados de pases en Unión siempre tienen como rasgo distintivo la salida de jugadores importantes y la llegada de futbolistas que en su mayoría son apuestas.

Unión y la misma historia de siempre

Cuesta encontrar algún mercado de pases en el que la dirigencia saliera a jugar fuerte. Quizás la excepción fue a comienzos del 2025 con el Kily González en el banco y la participación de Unión en Copa Sudamericana.

Además de otro detalle que no puede pasar desapercibido. Y tiene que ver con que a mediados del 2025 había elecciones en el club y Luis Spahn iba por la reelección.

Lo cierto y concreto es que hasta el momento Unión incorporó un solo jugador que es Mauro Luna Diale, quien en el último año prácticamente no tuvo continuidad.

LEER MÁS: Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Mientras que ya transfirió a Rafael Profini, titular y uno de los jugadores más destacados del equipo y el que está próximo a irse es Mateo Del Blanco, otra de las figuras del Tate.

En medio de este contexto, no se sabe si Julián Palacios continuará, dado que tiene una oferta de México y mientras tanto, el club cuenta con dos inhibiciones.

Es decir, que no solo se van jugadores importantes y los que vienen no generan expectativas, sino que además, Unión está inhibido y con deudas por saldar.

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Por otra parte, los nombres que suenan como posibles refuerzos no despiertan entusiasmo. Y Unión lejos de mejorar lo que tiene, de cara al próximo torneo, contará con muchos menos recursos futbolísticos.

Una historia que se repite hasta el cansancio y que genera mucho enojo en los hinchas. Unión en los últimos tiempos vendió por millones de dólares, pero insólitamente, el club está inhibido y con un plantel desjerarquizado.

Habrá que ver en el transcurso de este mes, cómo termina este mercado de pases. Unión debuta el 24 de julio ante Platense y el equipo que salga a jugar ese partido, seguramente será menos que el que terminó eliminado por Belgrano.

Unión mercado de pases historia
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