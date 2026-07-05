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Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Medios franceses aseguran que Racing de Estrasburgo ejecutó la cláusula de rescisión de Mateo Del Blanco, lateral izquierdo de Unión. La transferencia rondaría los 2,1 millones de euros y solo restaría el anuncio oficial.

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 11:48hs
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Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras Unión continúa rearmando su plantel para afrontar el Torneo Clausura, una de sus principales joyas está cada vez más cerca de emigrar al fútbol europeo. Desde Francia aseguran que Mateo Del Blanco será nuevo jugador del Racing de Estrasburgo, que ya habría abonado la cláusula de rescisión para quedarse con el defensor tatengue.

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La información fue publicada por el diario L'Équipe, uno de los medios deportivos más importantes de ese país, que da por inminente el desembarco del santafesino en la Ligue 1.

Estrasburgo avanza en el mercado por el jugador de Unión

Aunque todavía no confirmó quién será su entrenador para la próxima temporada, el Racing de Estrasburgo sigue muy activo en el mercado de pases.

En las últimas horas anunció la incorporación del mediocampista ofensivo sueco Benjamin Brantlind, de apenas 17 años, adquirido al IFK Göteborg por un millón de euros más otros 800.000 en objetivos. Además, el club también espera oficializar la llegada del arquero polaco Milosz Piekutowski.

Sin embargo, según la prensa francesa, el próximo anuncio importante será el de Del Blanco.

La cláusula, clave para destrabar la operación de Del Blanco con Unión

De acuerdo a la publicación de L'Équipe, el club francés decidió ejecutar la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 2,1 millones de euros, lo que allanó definitivamente el camino para concretar la transferencia.

Incluso, el medio asegura que el lateral izquierdo viajará en los próximos días a la región de Alsacia para completar los estudios médicos y rubricar su contrato con la institución.

La negociación se venía gestando desde hace varios meses. Estrasburgo seguía de cerca la evolución del jugador y terminó acelerando para asegurarse su incorporación antes que otros interesados.

No era el único interesado

El rendimiento de Del Blanco en Unión despertó el interés de varios equipos del fútbol francés.

Siempre según L'Équipe, tanto Olympique de Lyon como Toulouse siguieron de cerca al defensor surgido de las inferiores tatengues, aunque finalmente fue Estrasburgo el que tomó la decisión de ejecutar la cláusula y quedarse con el pase.

Unión, cerca de concretar una venta importante

Si la operación se confirma oficialmente, Unión perderá a uno de los futbolistas con mayor proyección de su plantel, aunque al mismo tiempo realizará una transferencia significativa desde lo económico.

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Del Blanco fue una de las grandes apariciones del club en las últimas temporadas y se consolidó como titular gracias a su despliegue, capacidad ofensiva y regularidad, condiciones que llamaron la atención de varios equipos europeos.

Ahora, solo resta la oficialización para que el lateral izquierdo dé el salto al fútbol francés y Unión concrete una de las ventas más importantes de este mercado de pases.

Unión Del Blanco Estrasburgo
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