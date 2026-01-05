Novak Djokovic anunció su retiro de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales

En un duro comunicado, el serbio anunció su salida del circuito “tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia“.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el tenista serbio Novak Djokovic sacudió al deporte mundial al anunciar su salida de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El tenista hizo hincapié en su oposición a la actual dirigencia del circuito y señaló “las persistentes preocupaciones sobre la transparencia”.

De esta manera, el serbio, máximo ganador de Grand Slams, oficializó su salida de las estructuras de la Asociación de Tenistas Profesionales. Su decisión profundiza una grieta histórica por el control del circuito y abre un interrogante sobre el futuro de la gobernanza en el deporte blanco.

Lo que comenzó como una serie de desacuerdos públicos ha escalado a una ruptura formal, marcando un hito sin precedentes para un jugador en actividad de su calibre. El serbio, que ha sido el crítico más feroz del modelo de negocios del circuito, pone en jaque la representatividad del organismo.

Los motivos detrás del quiebre de Djokovic y la ATP

Djokovic no ha ocultado sus diferencias con la cúpula de la ATP en los últimos años. Su salida se fundamenta en tres pilares que considera deficientes en la gestión actual:__IP__

Distribución de ingresos: El reclamo por un reparto más equitativo de los premios, especialmente para los jugadores de menor ranking.

Transparencia: Una demanda constante de mayor claridad en la toma de decisiones institucionales.

Representación real: La búsqueda de una voz independiente para los tenistas, alejada de los intereses de los torneos.

El silencio de la ATP y el futuro del circuito

Hasta el momento, la ATP ha optado por el hermetismo, sin emitir respuesta oficial al anuncio del serbio. Sin embargo, el peso político de Djokovic —quien ya impulsó la creación de la Professional Tennis Players Association (PTPA)— asegura que este movimiento tendrá réplicas inmediatas:

Efecto contagio: Se especula si otros jugadores del Top 10 seguirán sus pasos en señal de apoyo.

Reformas estructurales: La presión sobre la dirigencia tradicional para modificar los estatutos del circuito profesional es ahora más alta que nunca.

Con este paso, "Nole" reafirma que su legado no solo se construye con trofeos, sino también con un intento ambicioso de transformar la política y la economía del tenis desde sus cimientos.