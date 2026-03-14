El pago con QR gana terreno en los colectivos de Santa Fe: ya representa más del 8% de los viajes

En cuatro meses, los viajes pagos con QR pasaron de 88.000 a más de 121.000 y representan más del 8% del total del sistema de colectivos urbanos en Santa Fe.

El sistema de colectivos urbanos de la ciudad de Santa Fe muestra una evolución en las formas de pago utilizadas por los usuarios, con un crecimiento sostenido de las modalidades digitales como el QR y el pago desde el celular desde su implementación durante 2025.

Los datos correspondientes a octubre de 2025, diciembre de 2025 y febrero de 2026 permiten observar cómo estas opciones fueron ganando lugar dentro del total de viajes registrados.

En octubre de 2025 se contabilizaron 2.897.051 pasajeros transportados. Dentro de ese total, los pagos realizados mediante QR alcanzaron 88.175 viajes, mientras que las validaciones de tarifa plana abonada desde el celular sumaron 17.058. En conjunto, estas dos modalidades digitales representaron algo más de 105.000 viajes dentro del sistema.

Dos meses después, en diciembre de 2025, el uso del QR mostró un crecimiento significativo y llegó a 136.110 viajes sobre un total de 2.136.768 pasajeros transportados. En paralelo, el pago de tarifa plana desde el celular registró 8.925 validaciones.

colectivo transporte sube chofer José Busiemi

La tendencia se mantiene en febrero de 2026, cuando el sistema registra 1.513.701 pasajeros transportados. En ese mes los pagos mediante QR alcanzan 121.587 viajes, manteniéndose en niveles superiores a los observados en octubre, mientras que la tarifa plana abonada desde el celular registra 4.339 validaciones.

Tipos de pasaje

La estructura del sistema de transporte urbano también muestra una fuerte diversidad de tipos de pasaje según el beneficio aplicado. En octubre de 2025, por ejemplo, el tipo de pasaje más utilizado fue el correspondiente al Boleto Educativo Gratuito (BEG), con 1.058.409 viajes sobre los 2.897.051 pasajeros transportados en ese mes.

También tuvieron un peso importante los pasajes vinculados a beneficios sociales, como el pase por discapacidad, que registró 440.851 viajes, mientras que la tarifa plana —el boleto común sin descuentos— sumó 466.529 validaciones.

En diciembre de 2025, con 2.136.768 pasajeros transportados, el uso del BEG desciende a 513.201 viajes, mientras que la tarifa plana registra 360.993 validaciones y el pase por discapacidad alcanza 378.906.

Otros tipos de pasaje aparecen con menor volumen, como el combinado con 88.419 viajes, el boleto centro con 22.675 y el boleto secundario con 12.796. En ese mismo mes se contabilizan además 5.991 viajes con pase municipal y 5.403 correspondientes a jubilados.

En febrero de 2026, con 1.513.701 pasajeros transportados, el BEG registra 157.387 viajes, muy por debajo de los niveles observados durante el ciclo lectivo. En paralelo, la tarifa plana alcanza 325.030 validaciones y el pase por discapacidad suma 291.884 viajes.

El boleto combinado registra 73.884 viajes, mientras que el boleto centro llega a 17.497 y el boleto secundario a 10.735. En el caso de los beneficios específicos, los registros muestran 4.368 viajes correspondientes a jubilados y 2.936 con pase municipal.

Aumento del boleto

Desde este miércoles rige un nuevo aumento del boleto de colectivo en la ciudad de Santa Fe, luego de que el municipio actualizara el cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros, que impacta directamente en el sistema de pago SUBE y en las demás modalidades habilitadas.

La medida fue dispuesta por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti el pasado 1 de marzo, y representa el séptimo incremento del boleto durante la actual administración municipal. Con la actualización, la tarifa plana del colectivo en Santa Fe pasó de $1.580 a $1.720, equiparándose con los valores vigentes en otras ciudades del país como Rosario y Córdoba.

Cómo quedan las tarifas del colectivo en Santa Fe

Tras la notificación del municipio a Nación Servicios, el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano comenzó a aplicarse desde este miércoles en el sistema SUBE, así como también en las modalidades de pago mediante QR, tarjeta de débito o crédito.

De esta manera, los valores quedaron establecidos de la siguiente forma: