Nueva Zelanda y Egipto, ante una oportunidad clave para acercarse a la clasificación

Los oceánicos y los africanos se enfrentarán este domingo en Vancouver por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Ambos llegan invictos tras sumar en sus respectivos debuts y saben que una victoria puede dejarlos muy cerca de la próxima fase.

La segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 ofrecerá un duelo de alto valor estratégico cuando Nueva Zelanda y Egipto se enfrenten este domingo desde las 22 en el BC Place de Vancouver.

Con el grupo todavía muy abierto, el partido aparece como una oportunidad ideal para que alguno de los dos equipos dé un paso fundamental rumbo a los 16avos de final.

Nueva Zelanda quiere confirmar las buenas sensaciones

Los All Whites dejaron una imagen muy positiva en su estreno mundialista. El empate ante Irán no solo les permitió sumar un punto importante, sino también demostrar que pueden competir de igual a igual frente a rivales de mayor tradición internacional.

El conjunto oceánico mostró orden, intensidad y capacidad para generar peligro, aspectos que alimentaron la ilusión de una selección que busca hacer historia en esta Copa del Mundo.

Una victoria ante Egipto lo dejaría en una posición muy favorable antes de la última fecha y le permitiría soñar seriamente con avanzar de ronda.

Egipto apuesta a dar un paso decisivo

Los Faraones también llegan con expectativas renovadas después de rescatar un valioso empate frente a Bélgica en su debut.

El seleccionado africano consiguió un resultado que le permitió mantenerse en carrera y ahora afrontará dos compromisos que aparecen como determinantes para sus aspiraciones: Nueva Zelanda e Irán.

Por eso, el encuentro en Vancouver tiene un peso especial. Un triunfo dejaría a Egipto muy cerca de la clasificación y reforzaría sus chances de meterse entre los mejores equipos del torneo.

Con ambos seleccionados conscientes de la importancia de los tres puntos, el choque promete ser uno de los más atractivos de la jornada en un Grupo G que todavía no tiene favoritos definidos.

Probables formaciones de Nueva Zelanda y Egipto

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpeet Singh; Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto:Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Hora: 22.00.

Árbitro: Omar Mohamed Al Ali (EAU).

Estadio: BC Place Vancouver Stadium.

TV: TyC Sports.