El gremio liderado por Rodrigo Alonso encabezó una jornada provincial de protesta contra la reforma previsional y la política salarial. Lanzaron una juntada de firmas para exigir el fin del "aporte solidario", la restitución del 82% móvil y el cobro simultáneo de las subas entre activos y jubilados. "Es inaudito que un jubilado tenga que seguir aportando", sentenció el referente gremial.

Protesta docente en Santa Fe: Amsafe llevó el reclamo a la Caja de Jubilaciones y advirtió que los aumentos a pasivos se completarán en 2027. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

En el marco del conflicto abierto con la gestión provincial, la Asociación del Magisterio de Santa Fe ( Amsafe ) realizó este miércoles una jornada provincial de protesta frente a la sede de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. La concentración reunió a trabajadores de la educación activos y pasivos para visibilizar el rechazo a la reforma previsional y presentar un petitorio que circulará por toda la provincia.

Durante la manifestación, el sindicato ratificó su defensa de un sistema previsional público, estatal, solidario y de reparto, al tiempo que exigió la restitución del 82% móvil y la derogación del denominado "aporte solidario" que afecta a los haberes pasivos.

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"Es inaudito que un jubilado que aportó toda su vida tenga que seguir aportando ahora como jubilado. Una docente que estaba a punto de jubilarse hoy tiene que aportar más años y más recursos. El Gobierno provincial adoptó una política de ajuste y la causa ya está en la Corte Suprema a la espera de un fallo", subrayó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe.

Impacto de la política salarial en el sector pasivo

Uno de los ejes más críticos expuestos por el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, fue el desfasaje en la cobrabilidad de los incrementos salariales. Según denunció el dirigente, mientras los trabajadores activos cuentan con cláusulas o garantías de cobro, los jubilados percibirán el último acuerdo del 10,1% de manera escalonada hasta febrero de 2027.

Asimismo, Alonso comparó los haberes pasivos con la pauta inflacionaria: señaló que los jubilados percibieron recientemente el tramo final del 12,5%, frente a una inflación acumulada del 17,1% en el semestre, lo que consolidó una pérdida de poder adquisitivo que se agrava por el uso de sumas no remunerativas ni bonificables por parte del Ejecutivo.

El reclamo judicial en la Corte Suprema

Respecto a las acciones legales contra la ley previsional, Amsafe confirmó que la demanda impulsada por el gremio se encuentra bajo estudio del máximo tribunal provincial. Alonso cuestionó que el Gobierno provincial haya optado por incrementar la carga sobre los trabajadores locales en lugar de exigirle al Estado nacional el envío de los fondos correspondientes para paliar el déficit de la Caja.

La jornada de protesta concluyó con el lanzamiento del petitorio provincial y la ratificación del estado de alerta y movilización de la docencia pública santafesina.